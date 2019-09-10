Garip aile çocuklarını Kandil'e gönderen HDP’lilerin çocukları lüks içinde yaşıyor

  • Bist 100
    101324
  • Dolar
    5,7705
  • Euro
    6,3713
  • Altın
    277,2020
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İmamoğlu'nun İSPARK zammına 'Finansal düzenleme' açıklamasına tepkiler İmamoğlu'nun İSPARK zammına 'Finansal düzenleme' açıklamasına tepkiler
Başakşehir'den Abdurrahim Albayrak'a sert sözler Başakşehir'den Abdurrahim Albayrak'a sert sözler
Tesla marka aracı 90-95 km hızla giderken direksiyonda uyudu! İşte o anlar Tesla marka aracı 90-95 km hızla giderken direksiyonda uyudu! İşte o anlar
MSB'den ortak kara devriyesi ile ilgili iddialara yalanlama MSB'den ortak kara devriyesi ile ilgili iddialara yalanlama
Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay'dan sürpriz Oktay Kaynarca ve Nurgül Yeşilçay'dan sürpriz
Tesla marka aracı 90-95 km hızla giderken direksiyonda uyudu! İşte o anlar Tesla marka aracı 90-95 km hızla giderken direksiyonda uyudu! İşte o anlar
İSMEK kayıt iptali nasıl yapılır? İSMEK kayıt iptal etme işlemleri! İSMEK kayıt iptali nasıl yapılır? İSMEK kayıt iptal etme işlemleri!
Galatasaray'da Andone, Kasımpaşa maçında yok Galatasaray'da Andone, Kasımpaşa maçında yok
AK Parti'li Turan'dan, Arınç'a Ahmet Türk tepkisi: Terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan! AK Parti'li Turan'dan, Arınç'a Ahmet Türk tepkisi: Terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan!
Eskiden duyan dalga geçiyordu, şimdi talebe yetişemiyor Eskiden duyan dalga geçiyordu, şimdi talebe yetişemiyor
Ünlü oyuncunun ölümündeki şok gerçek ortaya çıktı: İki gün önce kalp krizi geçirmiş Ünlü oyuncunun ölümündeki şok gerçek ortaya çıktı: İki gün önce kalp krizi geçirmiş
İçişleri Bakanlığı: Van Gürpınar ilçesi kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: Van Gürpınar ilçesi kırsalında 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Hazırlık maçı öncesi futbolcular birbirine girdi Hazırlık maçı öncesi futbolcular birbirine girdi
AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi nereden indirilir? AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi nereden indirilir? AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı
Hazırlık maçı öncesi futbolcular birbirine girdi Hazırlık maçı öncesi futbolcular birbirine girdi
Başkan Erdoğan: Yeni bir göç dalgasını göğüslememiz mümkün değildir Başkan Erdoğan: Yeni bir göç dalgasını göğüslememiz mümkün değildir
Denizlispor'da Mbamba dönüyor Denizlispor'da Mbamba dönüyor
CIA'nin Trump'a güvenmediği için Kremlin'deki casusunu geri çektiği iddia edildi CIA'nin Trump'a güvenmediği için Kremlin'deki casusunu geri çektiği iddia edildi
Moldova Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Moldova Türkiye maçı nereden canlı izlenir? Moldova Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Moldova Türkiye maçı nereden canlı izlenir?
Samsun'da yatağında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Samsun'da yatağında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
Kadıköy'deki 'simit atma' geleneğine inceleme başlatıldı Kadıköy'deki 'simit atma' geleneğine inceleme başlatıldı
Falcao 10 günde 2 milyon Euro kazandı bile Falcao 10 günde 2 milyon Euro kazandı bile
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusunda atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusunda atıldığı söylenen adımlar kozmetik adımlardır
Daniel Sturridge Trabzon'a çok çabuk alıştı Daniel Sturridge Trabzon'a çok çabuk alıştı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Eylül 2019 Salı 09:27:07 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 10:06:45

Garip aile çocuklarını Kandil'e gönderen HDP’lilerin çocukları lüks içinde yaşıyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakırlı annelerin, 3 Eylül’de HDP İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi devam ediyor. Aynı zamanda HDP’li vekillerin çocukları ise lüks tatillerine devam ediyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde mücadelesi devam ederken HDP’lilerin çocukları lüks yaşamlarına devam ediyor. İşte HDP’li vekillerin lüks hayatı yaşayan çocukları…

KÜRT ÇOCUKLARININ OKUMALARINA ENGEL OLUYORLAR

HDP İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemine katılan anne Hüsniye Kaya, kızı Mekkiye’nin terör örgütü YPG’nin elinde olduğunu belirtti. Diyarbakır annesi Kaya, “Kızım 14 yaşında götürüldü. Hiç haber alamadım, lise ikiye gidecekti. Okula bir ay kala götürdüler. Okumasını istiyordum. En küçük çocuğumdu. Ona kıyamıyordum ama alıp götürdüler.” dedi.

“DİYARBAKIR’DA GENÇ BIRAKMADINIZ”

HDP’nin dağa kaçırdığı kuzeni için oturma eylemine katılan Aysel Bozkurt, terör örgütünün Diyarbakır’da genç bırakmadığını söyledi. Bozkurt, “(HDP’li yöneticilere) Senin oğlun dağa gitsin, bakalım sen oturuyor musun oturuyor musun? Bizim canımız gitmiş, senin umurunda mı? Gönderdiniz, yalan mı? Kaç tane genç toprağın altında. Diyarbakır'da genç bırakmadınız, ya cezaevinde ya toprağın altındalar. Başlarım sizin Kürdistan davanıza. Size verecek çocuğumuz yok, getirin. Bunların çocukları lüks okullarda okuyor. Yeter artık toprağın altı genç doldu, nereye kadar?”

“KÜRT ÇOCUKLARINI AMERİKAN’IN UŞAKLIĞINA GÖNDERİYORLAR”

Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer ise çocuğunun HDP’liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ifade etti. Anne Biçer, “Elin çocuğunu Amerikan uşaklığına gönderen sizlersiniz. Yanan yüreğimin ateşiyle oturuyorum. Diyarbakır sizin rezilliğinizden bıkmış artık.” dedi.

HDP’Lİ VEKİLİN ÇOCUĞUNUN OKUL ÜCRETİ YILLIK 150 BİN TL

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın oğlu Neçirvan Buldan’ın Fransa’da eğitim gördüğü, kızı Zelal Buldan’ın ise İngiltere’de okuduğu ortaya çıktı. Zelal Buldan’ın yıllık 150 bin TL civarında eğitim bedeli olan Londra’daki Royal Holloway Üniversitesi’nde okuduğu öğrenildi.



HDP’LİLERİN ÇOCUKLARI DÜNYAYI GEZİYOR

HDP Ankara Milletvekili Kemal Peköz’un kızı Hevi Peköz ise Paris’te yaşıyor. HDP’li vekilin kızı Hevi Peköz ise sosyal medya yaptığı paylaşımlarda lüks yaşamını gözler önüne seriyor.




HDP’LİLERİN ÇOCUKLARI LÜKS HAYAT YAŞIYOR

Terör örgütü PKK’nin elinde ailelerinden zorla koparılıp kaçırdığı 679 çocuk bulunuyor. PKK son 9 ayda 15 yaş altı 47 çocuğu iyi bir yaşam vaadiyle kandırarak, tehdit ederek dağa kaçırdı.

Kız çocuklarını dağa göndermekle suçlanan ve hapiste bulunan eski HDP Silvan İlçe Eş Başkanı Hülya Biçen hakkında 15 yıl hapis isteniyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ