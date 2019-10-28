Garanti Bankası neden açılmıyor? Garanti Bankası siber saldırı açıklaması yaptı!
Garanti Bankası neden açılmıyor? arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Garanti Bankası internet şubesinde erişim sorunu yaşanıyor. Garanti Bankası müşterileri bankanın web sitesinin neden açılmadığını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda Garanti Bankası'ndan açıklama geldi. Garanti Bankası yaşanan sorun ile ilgili açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yaptı. İşte Garanti Bankası internet şubesinin açılmama nedeni...
Garanti Bankası internet sitesinde erişim sorunu yaşanıyor. Müşteriler, "Garanti Bankası neden açılmıyor?" sorunun yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Garanti Bankası müşterileri bankanın web sitesinin neden açılmadığını öğrenmek istiyor. Bu kapsamsa Garanti Bankası'ndan açıklama geldi. Garanti Bankası yaşanan sorun ile ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Garanti Bankası internet şubesinin açılmama nedeni haberimiz içerisinde yer alıyor.
GARANTİ BANKASI NEDEN AÇILMIYOR?
Türkiye, dün öğlen saatlerinde başlayan ciddi bir siber saldırı ile karşı karşıya. 100 GB büyüklüğündeki saldırıda DDOS (Dağıtık Hizmet Reddi) tekniğini kullanıldığı gözlemlendi. Bu siber saldırı tekniği, internete bağlı bir hizmetin geçici veya süresiz olarak aksatarak, bir makinenin veya ağ kaynaklarının asıl kullanıcılar tarafından ulaşılamamasını hedefliyor.
GARANTİ BBVA AÇIKLAMASI
"Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz."
GARANTİ BBVA HAKKINDA
Garanti BBVA, ya da eski adıyla Garanti Bankası 1946 yılında Ankara’da kurulan bir bankadır. 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 107,0 milyar ABD Doları’na ulaşan konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumundadır.
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