07 Ocak 2020 Salı 11:56:56 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 11:58:38
Gara'da 2 PKK’lı terörist öldürüldü
Irak kuzeyi Gara bölgesinde, 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla öldürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Gara bölgesinde, bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.
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