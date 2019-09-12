Galatasaray'a destek çağrısı: Oğlumu birlikte kurtaralım

Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in (21) HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını belirterek bir gün sonra Diyarbakır parti il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin üçüncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup eylemine son veren ‘Hacire Ana’, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’dan cesaret alan ve çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül Salı gününden itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.

ANİDEN ORTADAN KAYBOLDU

Diyarbakır Anneleri’nin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine 4 aile daha katıldı. Onurlu direnişin dokuzuncu gününde ailelerin sayısı 25’e yükseldi. Tüm tehditlere rağmen geri adım atmayacak Kandil’e karşı onurlu direnişini sürdüren Fevziye Çetinkaya, terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’nin aracılığıyla 30 Ağustos’ta dağa kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Süleyman’ın hayallerini gözyaşları içinde anlattı. Cesur anne Çetinkaya, oğlunun koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu, kalecilik yaptığını, futbolcu olmak istediğini söyledi. Oğlunun aniden ortadan kaybolduğunu belirten Çetinkaya, Sarı-Kırmızılı camiaya çağrı yaptı.

‘ELDİVEN BİLE ALAMADIK’

Galatasaray’a “Bizi yalnız bırakmayın” diyen Süleyman’ın annesi, “Biz fakir bir aileyiz. Oğlumuza ayakkabı alacak paramız yoktu. Kaleciydi, top oynuyordu. Eldiven istemişti, onu bile alamamıştık. Oğlumu dağa kaçırdılar. O koyu bir Galatasaraylıydı. En büyük hayali kaleci olup Galatasaray’da oynamaktı. Terörle, teröristle işi olmazdı. Oğlumu kaçırdılar, kandırdılar, götürdüler. Çocuğumun bulunmasını istiyorum, onu geri getirsinler. Onun en sevdiği şey Galatasaray’dı. Galatasaray camiasına sesleniyorum. O sizden biriydi. Sizin bir evladınızdı. Onu dağa kaçırdılar, lütfen sesimizi duyun, bize destek olun, oğlumu birlikte kurtaralım” dedi.

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin PKK’nın güdümündeki HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine 4 aile daha katıldı. Cesur annelerin sayısı 25’e yükseldi.

Acılı anne Fevziye Çetinkaya, her gün oğlu Süleyman’ın giydiği Galatasaray formasına sarılıp gözyaşı döküyor.

KIZIMI KANDIRIP KAÇIRDILAR

Ailelere katılan Fatma Akkuş da kızı Songül Akkuş’un 5 yıl önce kaçırılarak dağa götürüldüğünü, sosyal medyada kızının terör örgütüne katıldığına ilişkin görüntüleri izlediğini anlattı. Küçük yaşta kızının kandırıldığını vurgulayan Akkuş, “Partiye geldim, bana hiçbir bilgi vermediler. Hiç haber alamadım. Götürdüklerinde 15 yaşındaydı. Kızımı kandırıp götürdüler, 5 yıldır haber alamıyorum. Annelere destek olacağım” ifadelerini kullandı.

HDP’li vekillere çağrı yapan Macide Uslu, “Onlar isteseler, çocuklarımızı getirirler” dedi.

KENDİ ÇOCUKLARI AVRUPA’DA GEZİYOR

Erzurum’dan gelen Halime Şehitoğlu ve Macide Uslu da yeğenleri için oturma eylemine katıldı. Macide Uslu, yeğeninden 5 yıldır haber alamadıklarını belirterek, “HDP’nin milletvekillerine seslenmek istiyorum, kendi çocukları Avrupa’da gezsin, bizim çocuklarımız da alıkonulsun. Bu Müslüman işi mi? Biz çocuklarımızı istiyoruz. Onlar isteseler, çocuklarımızı getirirler. Kürt Türk kardeşiz. Bizim ayrımız gayrımız yok” diye konuştu. Halime Şehitoğlu ise “Çocuklarımızı istiyoruz. Herkes hayatını yaşarken biz çocuklarımızdan haber alamıyoruz. Bu topraklar herkese yeter, nedir bu zalimlik” diyerek tepkisini dile getirdi.

HDP’ye tepki gösteren Mehmet Karaman, “Ya cenazesini istiyorum ya da haber almak istiyorum” dedi.

22 YILDIR CİĞERİM YANIYOR

22 yıl önce 18 yaşındaki oğlu Ercan Karaman’ın PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığını belirten baba Mehmet Karaman, bugüne kadar çocuğundan haber almadığını ifade etti. Karaman, “Ya cenazesini istiyorum ya da haber almak istiyorum. Oğlum dağa gitti, benim ciğerim yanmış. 22 yıl kolay değil” dedi.

Yeğeni için eyleme katılan Aysel Bozkurt, “Babam gitti” diye feryat etti.

EVLAT NÖBETİNDE BABA ACISI

Aysel Bozkurt, kuzeni S. Çetinkaya’ya kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürürken acı bir haber aldı. Hastanede tedavi gören babasının hayatını kaybettiğini öğrenmesi üzerine baygınlık geçiren Bozkurt’a 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu. “Babam gitti” diye feryat eden Bozkurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HDP’Lİ VEKİLDEN KÜSTAH TWEET

YÜZSÜZLÜĞÜN BU KADARI!

Annelerin çığlığına kulaklarını tıkayan HDP’li vekiller, çirkin paylaşımlar yaparak ailelerle dalga geçme küstahlığında bulundu.

“İl binamız herkese açıktır. Bekleriz” yazan HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, büyük tepki çekti.

Çocukları dağa kaçırılan anneleri Diyarbakır’daki çığlıkları dalga dalga yayılırken, ailelerin taleplerine karşılık vermek yerine her fırsatta binanın içine kaçan ve onları görmezden gelen HDP’liler, şimdi de ailelerle alay etmeye başladı.

DÜZMECE VİDEO

HDP’li bir sosyal medya kullanıcısının “Fransa’da çalıştığım firmadan paramı alamadım. Bu yüzden Diyarbakır HDP il binası önünde eylem yapacağım” ifadelerini kullandığı düzmece videoyu paylaşan HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, “İl binamız herkese açıktır. Bekleriz” yazdı.

İKİNCİ SKANDAL

Bunu gören birçok HDP’li, sosyal medya hesaplarında ailelerin acısını eğlence konusu yapmaya kalkıştı. Geçtiğimiz günlerde de, il binasına giriş yapan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, acılı ailelerin yanından geçerken ‘kolay gelsin’ adeta dalga geçmişti.