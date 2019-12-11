Fuat Oktay'dan HDP'li vekile ders gibi cevap!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde hükümet adına konuşma yaptı.



Sataşmadan söz alan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, belediyelere kayyum görevlendirmeleriyle ilgili söylediklerinin mesnetsiz, hayal ürünü ve hukuksuz olduğunu" savundu.

"HDP'li hiçbir belediye başkanı hakkında usulsüz harcama, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma gibi konularda açılan bir dava bulunmadığını" söyleyen Oluç, "YSK'nin kabul ettiği adaylardır, hiçbiri hakkında hüküm yoktur. Yalan söylüyorsunuz." ifadesini kullandı.

Belediyelere musallat olan darbeci bir zihniyetin olduğunu, halkın iradesini, seçim ve sandık hukukunu gasbeden bir anlayışın bulunduğunu öne süren Oluç, "Yürütmenin darbeci anlayışı esas olarak budur. 'Sözde eş başkanlık' diyorsunuz. Nasıl sözde eş başkanlık oluyor? Her biri seçilmiş insanlardır, içlerinde bir tane atanmış yoktur. Hedefiniz bellidir; Kürt halkının iradesini çiğnemek, yok saymak, gasbetmek, seçim hukukunu ortadan kaldırmak, atanmışlar rejimi yaratmak. Kürt halkına karşı yürütmenin düşman olduğunu söylüyoruz." diye konuştu.

"KÜRTLERİN DOSTUNU ARIYORSANIZ BURAYA BAKABİLİRSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kürt halkına düşmanlık" diye bir durumun asla söz konusu olmadığının altını çizdi. Oktay, "Kürtlerin dostunu arıyorsanız buraya bakabilirsiniz. Kürtlerin düşmanı kimdir diye bakmak istiyorsanız onları dağlara süren, dağlara gönderen, onları perişan eden, çoluklarını çocuklarını, ailelerini darmadağın eden gidin Diyarbakır'daki annelere sorun." dedi.