Fransız belediye başkanı, terör örgütü PKK için 200 bin euroluk 'yardım' topladı

TM Dijital Haber Merkezi

Fransa’nın başkenti Paris’in 10. Bölge Belediye Başkanı Alexandra Cordebard, terör örgütü PKK/PYD-YPG için “yardım kampanyası” başlattı.

Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Cordebard, terör örgütü için 200 bin euro topladığını belirterek, “Parisliler onlara olan borçlarının farkında, onları yüzüstü bırakmayacaklar.” notunu düştü.

Alexandra Cordebard’ın paylaşımının altına yapılan yorumlarda ise, Fransız olduğu görülen hesaplar “Ne borcumuz varmış?” gibi ifadeler kullanırken, PKK sempatizanlarınca ise teşekkür mesajları dile getirildi.

Fransız olduğu görülen bir Twitter kullanıcısının paylaşımı:

“Gerçekten de Parislilerin ne borcu olduğunu bilmek isterim. Bütün bu yapılanlar tam bir saçmalık.”

Kişisel hesabından Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtı mesajlarının yanı sıra terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin Suriye’deki çatı örgütü SDG’nin propagandasını yapan bir kullanıcı:

“Dayanışmanız ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz.”

Fransızca paylaşımları bulunan bir diğer Twitter kullanıcısının paylaşımı:

“Yardımları bir terör örgütüne aktarmak…”

Türk bir Twitter kullanıcısı ise şunları kaydetti:

“Teröristlere yardım edeceğinize, Türkiye’deki 5 milyon mülteciye yardım edin. Hem Rojava diye bir yer de yok zaten, bütün bu çabanız, Rojava diye bir yer kurmak için. Türk halkı neyin ne olduğunu biliyor. Bu işlerle uğraşacağınıza Paris’le uğraşın.”