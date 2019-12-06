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06 Aralık 2019 Cuma 13:47:21 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 13:50:57

FOX TV sigortasız çalıştırdığı kaza yapan şoförü ortada bıraktı!

Formatı çalıntı çıkan, Fox TV'nin Zuhal Topal'la Sofrada programından bir skandal daha! Program çekimlerinde kaza geçiren şoföre baskı yapıp "Bu iş kazası değil" dedirttiler. Yatağa mahkum olan şoförü kaderine terk ettiler.

YALAN SÖYLEYİP KANDIRDILAR

Program formatı hırsızlığıyla gündemde olan Fox TV'de skandalların sonu gelmiyor. Olay; Fox TV'nin, formatını TV8'de ekrana gelen Yemekteyiz'den çaldığı Zuhal Topal'la Sofrada programında yaşandı. Programın yapım ekibinde sigortasız çalıştırılan şoför Mustafa Özkaya, bir yıl önce Bağcılar'daki çekimlerde kaza geçirdi.

50 yaşındaki Mustafa Özkaya, arabuluculuk teklifine yanıt vermeyen program ekibine dava açtı. Özkaya, kendisine hiçbir tazminat ödenmediğini de söyledi.

'BİR YILDIR ÇALIŞAMIYORUM'

Kanal yetkilileri, "Seninle ilgileneceğiz, şikayetçi olma" deyip Özkaya'yı kandırdı. Ancak bir yıldır arayıp soran olmadı. Geçirdiği iş kazası nedeniyle yataktan güçlükle kalkabilen Özkaya, şunları söyledi: "12 aydır çalışamıyorum. Hastanede bunun normal bir kaza olduğunu söylemem için bana baskı yaptılar. Hiç kimse geçmiş olsun bile demedi."

(Sabah)

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