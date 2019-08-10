FOX Haber GYY'si Doğan Şentürk'ten Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler

Yalan ve provokatif haberleriyle toplumu geren, ABD'nin her saldırısında Türkiye karşıtı pozisyon alan FOX TV'nin yayın politikasının sorumlusu Doğan Şentürk haddini aştı. Fatih Portakal ile birlikte Başkan Erdoğan'ı yıpratmak için hemen hemen her gün yalan FOX TV'de rüzgarı estiren Şentürk'ün ifadeleri büyük tepki topladı. Sarf ettiği sözlerden sonra kendisini "gazateci" olarak tanımlaması dikkat çekti.

Bir televizyon kanalına konuk olan FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenlediği S-400’lerle ilgili basın toplantısına FOX Haber'in çağrılmaması hakkında haddini aşan ifadeler kullandı.

MEDYA PROVOKATÖRÜ DOĞAN ŞENTÜRK

Sunucunun “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı FOX ekranlarında görebilecek miyiz” sorusuna cevap veren Doğan Şentürk, “Cumhurbaşkanı Erdoğan isterse bizim kapımız ona her zaman açık. Bu bizim için de çok önemli bir program olur. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanını ağırlamak… Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart’tan sonra yaptığı bir konuşmasında o kadar televizyonlara, gazetelere çıktık ama halkın gönlüne girememişiz demek ki demişti. Eğer halkın gönlüne girmek istiyorsa bence Fatih Portakal tam yeri” dedi.

GÖZ YAŞARTAN İFADELER: GAZETECİYİM

"Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağına davet gelse biner misiniz" sorusuna da cevap veren Şentürk, “Ben gazeteciyim. Uçağa elbette binerim. Ama gazeteci olarak biner gazeteci olarak da inerim” ifadeleriyle gözlerimizi yaşartttı.