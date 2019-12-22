Fırat'ın doğusundaki birlikler bölgenin batısına kaydırılıyor
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusunda görev yapan, aralarında komando birliklerinin de yer aldığı sinyal kesici zırhlılar, kirpiler ve mühimmat taşıyan askeri konvoy bölgenin batısına gönderildi
İHA'nın haberine göre, Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılmak üzere Fırat’ın doğusuna gönderilen bazı birlikler Fırat’ın batısına kaydırılıyor.
Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Fırat’ın doğusunda görevlendirilen bazı birlikler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının gerçekleştirildiği Fırat’ın batısına kaydırılıyor. Mardin’den yola çıkan ve aralarında sinyal kesici
zırhlılar, kirpiler ve mühimmat taşıyan araçların bulunduğu yaklaşık 30 araçlık konvoy, Şanlıurfa üzerinden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının gerçekleştirildiği Fırat’ın batısına gitti. Komando birliklerinin de yer aldığı askeri konvoy, otoban üzerinden Gaziantep istikametine gitti.
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