  • Bist 100
    102618
  • Dolar
    5,6852
  • Euro
    6,2313
  • Altın
    279,2640
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Çarşamba günü hangi diziler var? 25 Eylül bugün hangi kanalda hangi diziler var? Çarşamba günü hangi diziler var? 25 Eylül bugün hangi kanalda hangi diziler var?
Mustafa Cengiz: 'Bize saldırırlarsa karşılığını veririz' Mustafa Cengiz: 'Bize saldırırlarsa karşılığını veririz'
Türkiye satışları yapan Öger Tours da iflas etti Türkiye satışları yapan Öger Tours da iflas etti
Son Dakika... MSB: Pençe-3 Harekâtı kapsamında 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi Son Dakika... MSB: Pençe-3 Harekâtı kapsamında 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan, Yunan Başbakan Miçotakis ile görüştü Başkan Erdoğan, Yunan Başbakan Miçotakis ile görüştü
Eşeği tüfekle vurdular Eşeği tüfekle vurdular
Okullar ilk ara tatil ne zaman? 2019 ve 2020 ara tatil günleri Okullar ilk ara tatil ne zaman? 2019 ve 2020 ara tatil günleri
Derbinin hakemi Cüneyt Çakır oldu Derbinin hakemi Cüneyt Çakır oldu
'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' 20 Aralık'ta vizyonda 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' 20 Aralık'ta vizyonda
MHP'li İsmet Büyükataman'dan Meral Akşener'e: Sen aslında yoksun MHP'li İsmet Büyükataman'dan Meral Akşener'e: Sen aslında yoksun
Yarın hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu 26 Eylül 2019 Yarın hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu 26 Eylül 2019
Fırat'ın doğusunda YPG/PKK hedefleri tek tek belirlendi Fırat'ın doğusunda YPG/PKK hedefleri tek tek belirlendi
Devlerin elektrikli otomobil hazırlıkları devam ediyor Devlerin elektrikli otomobil hazırlıkları devam ediyor
31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiası: 37 kişi hakkında FETÖ'den dava açıldı 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiası: 37 kişi hakkında FETÖ'den dava açıldı
Çiftlik Bank davasında avukatın sözleri hakimi kızdırdı Çiftlik Bank davasında avukatın sözleri hakimi kızdırdı
Koray Günter için 10 milyon Euro'luk teklif iddiası Koray Günter için 10 milyon Euro'luk teklif iddiası
Marmara'da 3.3 büyüklüğünde deprem Marmara'da 3.3 büyüklüğünde deprem
Merve Azak dünya şampiyonu oldu Merve Azak dünya şampiyonu oldu
Köpeklerin ayı kovalaması güvenlik kamerasında Köpeklerin ayı kovalaması güvenlik kamerasında
İstanbul'da yine deprem mi oldu? 25 Eylül Marmara depremi kaç şiddetinde? İstanbul'da yine deprem mi oldu? 25 Eylül Marmara depremi kaç şiddetinde?
Ek tercih yurt başvuru tarihleri belli oldu! KYK ek tercih yurt başvuru ekranı Ek tercih yurt başvuru tarihleri belli oldu! KYK ek tercih yurt başvuru ekranı
Masterchef Yasin Obuz kimdir? Masterchef Yasin kaç yaşında, nereli? Masterchef Yasin Obuz kimdir? Masterchef Yasin kaç yaşında, nereli?
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçı tekrarlanacak mı? Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçı tekrarlanacak mı?
Köpeklerin ayı kovalaması güvenlik kamerasında Köpeklerin ayı kovalaması güvenlik kamerasında

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Eylül 2019 Çarşamba 16:55:25 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 17:48:15

Fırat'ın doğusunda YPG/PKK hedefleri tek tek belirlendi

ABD’nin ikili tavrı nedeniyle Türkiye, birden fazla seçeneği göz önünde bulundurarak, hazırlık yapıyor. PKK/YPG'nin Fırat’ın doğusundaki tüm faaliyetlerinin izlendiğini, stratejik hedeflerinin belirlendiğini belirten güvenlik kaynakları, teyakkuz halinde bekleyen TSK'nın kara ve hava harekatı için hazır olduğunu söyledi.

Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’nin oluşturmak istediği terör koridorunu engellemek ve yerlerinden edilmiş sivillerin geri dönüşünü sağlamak için Fırat’ın doğusuna yönelik harekat sinyali verdi. Türkiye'nin kararlılığını ortaya koyması üzerine Ağustos ayının ilk haftası ABD’li heyet, Ankara’ya gelerek Milli Savunma Bakanlığı'nda bir dizi toplantıya katıldı. Toplantılarda Fırat’ın doğusuna Türkiye ve ABD tarafından ortak tesis edilecek güvenli bölge kurulması kararı alındı.

BÖLGEDE 6 HAVA, 2 KARA DEVRİYESİ

Varılan mutabakatın ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. İlk etapta Suriye’nin kuzeyindeki hava sahası Türkiye’ye ait insansız hava araçlarına açıldı. Ardından da iki ülke helikopterleri ortak hava devriyesi gerçekleştirildi. Bugüne kadar Fırat’ın doğusunda keşif ve gözetleme faaliyeti için 6 hava devriyesi gerçekleştirildi.

Geçen sürede, güvenli bölgenin tesis edileceği bölgede, Türk ve ABD askerleri, zırhlı araçlarla 2 de kara devriyesi yaptı.

ABD, ÖRGÜTE LOJİSTİK DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye ile güvenli bölge çalışmalarını sürdüren ABD, diğer yandan da PKK/YPG’ye lojistik desteğini sürdürüyor. Terör örgütünün halen Türkiye sınırına yakın noktada varlığını sürdürmesi, tahkimatlarının tahrip edilmemesi gibi nedenler, tepkilere neden oldu. ABD'nin bu ikili tavrı, Türk tarafında rahatsızlığa yol açtı. 

ERDOĞAN'DAN SINIR ÖTESİ HAREKAT MESAJI

Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayı sonuna kadar Fırat’ın doğusunda kendilerinin istediği noktaya gelinmemesi durumunda, yine sınır ötesi harekat mesajı verdi.

TSK OPERASYON İÇİN HAZIR

Demirören Haber Ajansı'na bilgi veren güvenlik kaynakları, PKK/YPG'nin Fırat’ın doğusundaki tüm faaliyetlerinin izlendiğini, stratejik hedeflerinin belirlendiğini söyledi. Kaynaklar, istihbarat birimlerinin örgütün bölgedeki yapılanmasıyla ilgili tüm bilgileri TSK’ya aktardığını, teyakkuz halinde bekleyen güvenlik güçlerinin hem hava hem de kara operasyonu için hazır olduğunu söyledi.

ÖRGÜT, YER ALTINA ÇEKİLDİ

Aynı kaynaklar, PKK/YPG'nin Zeytin Dalı Harekatı ile özgürleştirilen Afrin'de olduğu gibi, yer altına çekilip, Türk askerinin olası harekatı için hazırlık yaptığını açıkladı. Hazırlanan tüneller ve yer altındaki sığınakların aynı zamanda örgüt üyelerini motive etmek için de kullanıldığı ifade edildi. Örgüt üniformalarını çıkartan teröristlerin sivillerin arasına karıştığı da bildirildi.

AFRİN'DEN TACİZ EDİYORLAR

Terör örgütünün Afrin’e yönelik taciz saldırıları yaptığını, alanın geniş olması nedeniyle zaman zaman sızmaların da olabildiğini ifade eden güvenlik kaynakları, özellikle sivil halkın hedef alınarak korku ve panik yaratmaya çalıştığını bildirdi. Terör örgütünün bu saldırıları TSK’yı ve Türkiye’yi kışkırtmak amaçlı yaptığı, gerekli karşılığın da verildiği kaydedildi.

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ