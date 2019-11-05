Fırat'ın doğusunda Türk-Rus ikinci ortak kara devriyesi başladı
Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda ikinci ortak kara devriyesine başladı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin doğusundaki bir mevkiden 4 zırhlı araçtan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.
TSK ve Rus unsurlarının, Aynularab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasındaki bölgede kara devriyesi gerçekleştireceği öğrenildi. Devriyeyi gerçekleştiren konvoya İHA'lar da eşlik ediyor.
Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.
Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede icra edilmişti.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Başkan Erdoğan: Trump ile telefon görüşmesi yapacağız, ona göre nihai kararımızı vereceğiz
- Başkan Erdoğan: Lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor
- İnkar ettiği ByLock'tan özel bilgileri çıktı
- Bakan Soylu'dan İmamoğlu çıkışı! 'Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar eder!'
- Ankara'da ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi