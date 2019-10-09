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09 Ekim 2019 Çarşamba 16:59:49 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 17:01:36

Fırat'ın doğusunda Pınar Barışı Harekatı başladı! Pınar Barışı Harekatı nedir?

Fırat'ın doğusunda Pınar Barışı Harekatı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır" açıklamasında bulundu. Vatandaşlar "Pınar Barışı Harekatı nedir?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Fırat'ın doğusunda başlatılan Pınar Barışı Harekatı'nda savaş uçaklarımız terör örgütü PKK/YPG'ye ait mühimmat depolarını vurdu.

Fırat'ın doğusunda Pınar Barışı Harekatı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır" açıklamasında bulundu. Vatandaşlar "Pınar Barışı Harekatı nedir?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Fırat'ın doğusunda başlatılan Pınar Barışı Harekatı'nda savaş uçaklarımız terör örgütü PKK/YPG'ye ait mühimmat depolarını vurdu.

DAKİKA DAKİKA YAŞANAN GELİŞMELER
 

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını açıkladı. 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TSK'nın Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını belirterek, "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz." ifadelerini kullandı

"Tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız"

Barış Pınarı Harekatı ile oluşturulacak güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerinin sağlanacağını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız."

Erdoğan, harekatta görev alan askerlere başarılar dileyerek, şöyle devam etti:

"Harekatta görevli kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alnından öpüyor, kendilerine ve yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum"

İŞTE SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Fırat’ın doğusuna yönelik ‘Barış Pınarı’ harekâtı için tüm hazırlıklarını tamamlayan Mehmetçik sınırda emir bekliyor. Bölgedeki terör hedeflerini tek tek belirleyen TSK, Kilis ve Şanlıurfa sınır hattında güvenli bölgeyi oluşturmak için, Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı Milli Ordu ile birlikte Münbiç’ten başlayıp aşama aşama Kamışlı’ya kadar ilerleyecek. ABD’nin Türkiye’yi koalisyonun hava görev emrinden çıkarmasına karşı ise Ankara’dan kritik bir hamle geldi. F-16’lar ve SİHA’lar kara birliklerine Suriye Hava Sahası’nın açık bölümünden destek verecek.

MİLLİ ORDU BEKLİYOR 

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev yapan deneyimli unsurlardan oluşan Suriye Milli Ordusu’na bağlı birlikler konvoylar halinde Cerablus’un 25 kilometre güneyinde, Münbiç sınırında konuşlandı. Milli Ordu unsurlarının terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altında bulunan Münbiç’e girmek için ABD askerlerinin bölgeden tamamen çekilmesini beklediği öğrenildi. Kilis ve Şanlıurfa sınır hattında konuşlanan TSK unsurları da zırhlı birliklerin desteğiyle eşzamanlı operasyona başlayacak. İlk olarak Münbiç, Tel Abyad ve Rasulayn’a doğru ilerleyecek olan TSK, operasyonun ilk ayağında yaklaşık 120 kilometre genişliğinde bir hattı terör örgütü PKK/YPG’lilerden temizlemeyi hedefliyor.    


HAVADA KRİTİK HAMLE  

Hava unsurları harekâta Suriye Hava Sahası’ndan müdahale edecek. Harekâtı kapsayan bölgedeki hedefleri Türk savaş uçakları ve SİHA’ların, Suriye Hava Sahası içinde, kapalı olan hava sahasını ihlal etmeden 25-30 kilometre uzaktan vurabildiği öğrenildi. Operasyonun ilk ayağında Suriye tarafında 15 kilometreye kadar olan hedefler Fırtına Obüsleri ile vurulup Mehmetçiğe destek verecek.

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