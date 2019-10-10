Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye Milli Ordusu’yla (SMO) Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı dün başladı. Başkan Erdoğan'ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek işaretini verdiği harekat için Milli Savunma Bakanlığı, “Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere, milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla, Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da uygulanmaya başlamıştır” açıklamasında bulundu.

KURULAN TUZAKLAR BOZULDU

Açıklamada ayrıca, “ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya’yla NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin bilgilendirildi” ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin geleceğine kurulan tuzakları bertaraf edecek olan tarihi Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, Akçakale'nin karşısındaki Resulayn ve Tel Abyad'daki terör hedeflerine obüs atışları yapıldı.

PKK NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

PKK ve uzantılarının açtığı tüneller ve mühimmat depoları nokta atışıyla vurularak imha edildi. Operasyonda siviller hiçbir zarar görmedi. Türkiye’nin uzun süredir hazırlığını yaptığı mükemmel harekat planını devreye sokan TSK, milli ve yerli silahların gücüyle teröristlere büyük şok yaşattı. PKK ve uzantıları neye uğradıklarını şaşırdı. Panikleyen teröristler kaçacak delik aradı. Akçakale sokaklarında mehter marşları duyulurken, atışların başlamasının ardından bazı vatandaşlar da sokaklara çıkarak Mehmetçik'e destek sloganları attı. Akçakale’de telefon ve internet hatlarında kesintiler yaşanıyor.

F-16’LARDAN NOKTA ATIŞI

Türk savaş uçakları, Fırat Nehri'nin doğusunda 30 kilometre derinliğe kadar indi. Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliğiyle Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalandı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köylerle, Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vuruldu.

TSK, Resulayn ve Kamışlı'daki teröristlerin bulunduğu alanı top atışına tuttu.

TERÖRİSTLERDEN HAVAN SALDIRISI

Kamışlı’da terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden Mardin Nusaybin’e roket, Resulayn'dan ise Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine havan mermisi atıldı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı. Şanlıurfa Valiliği’nce sınır hattındaki belirlenen bölgeler “Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilirken, Akçakale, Ceylanpınar, Suruç'taki tüm okullar, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullar 2 gün tatil edildi.

TÜRKİYE'NİN MEŞRU SAVUNMA HAKKI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Harekatımız uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir” ifadesini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası hukuk gereğince Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın dayanaklarından olan BM Şartı'nın 51. maddesi, üye ülkelere silahlı saldırıya hedef olması durumunda meşru savunma hakkı tanıyor.

BEYAZ SARAY'A YALVARDI

ABD'nin PKK/YPG'den koparıp SDG (Suriye Demokratik Güçleri) adını verdiği ve dünyaya cici göstermeye çalıştığı teröristlerden, operasyonun başlamasının ardından ilk açıklama geldi. Sivilleri zorla kalkan yaparak dünya kamuoyunu arkasına almaya çalışan SDG’nin sözde sözcüsü Mustafa Bali, ABD'ye çağrı yaparak hava sahasının kapatılmasını ve uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istedi.

SURİYELİ KANAAT ÖNDERLERİNDEN DESTEK

Barış Pınarı Harekatı’na destek veren Suriyeli kanaat önderleri, Gaziantep’te bir araya geldi. Terör örgütlerini lanetleyen bölgenin önemli isimleri, “Türkiye’nin bu örgütlerle yürüttüğü mücadelede elimizden gelen desteğiyle sunmaya hazır olduğumuzu buradan ifade ediyoruz. Uluslararası himaye gören bu örgütler tarafından Suriye’nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına yönelik her türlü girişimin engellenmesini, bölgenin bir an önce Türkiye’nin desteği ile huzura kavuşmasını ve yurdumuza dönmeyi arzuluyoruz” açıklamasında bulundu.

AB ÜLKELERİ PKK'YA AĞLIYOR

Harekâtla ilgili Avrupa Birliği'nden (AB) ilk açıklamayı Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker yaptı. Juncker, “Suriye harekâtını durdurun, 'güvenli bölge' için ödeme yapmayacağız” dedi. Fransa'dan yapılan açıklamada, Paris yönetimi olarak Türkiye'nin başlattığı operasyonu şiddetli kınadıkları duyuruldu. Fransa ve İngiltere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na (BMGK) acil toplanma çağrısı yaptı. Almanya’da ise Türkiye'nin yaptığı operasyonla DEAŞ'ın daha da güçleneceği iddia edilerek operasyon kınandı.

SMO HAZIR KITA

TSK istihbarat bilgilerinin yanı sıra kara ve hava devriyesiyle İHA’lardan elde ettiği görüntülerle, PKK hedeflerini tek tek belirledi. Hedeflerin ateş altına alınmasının ardından zırhlı birliklerle Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları karadan sınırı geçecek.

CAMİLERDE FETİH SURESİ OKUNACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Harekata katılan şanlı Türk ordusuna başarılar dileyen Erbaş, “Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yarın(bugün) tüm camilerimizde sabah namazında Fetih suresi okunacak, şanlı ordumuza dua edilecektir. Tüm kardeşlerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.