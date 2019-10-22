'Fırat'ın batısında Tel Rıfat'a, Münbiç'e hatta Ayn-el Arap'a operasyon olabilir'

Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan terör devleti girişimine karşı 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na, ABD ile Ankara'da varılan mutabakatla 120 saatliğine ara verildi.

Terör unsurlarının bölgeden çekilmesi için verilen beş günlük 'ateş etme' emrinin son bulacağı 22 Ekim'de, yani yarın, Rusya'nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Putin arasında çok önemli bir zirve gerçekleştirilecek.

SOÇİ'DE NELER YAŞANACAK?

Suriye'de Rejim güçleriyle birlikte PKK'lı teröristlerin bulunduğu alanlarda bundan sonra ne olacağına ilişkin adımların saptanacağı zirve öncesi Güvenlik ve Strateji Uzmanı Mete Yarar, zirveye ilişkin HABERTÜRK'ün sorularını yanıtladı. İşte Yarar'ın Soçi Zirvesi'ne dair çok önemli saptamaları...

LAVROV'UN ADANA MUTABAKATI HATIRLATMASI

Zirve öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daha birkaç saat önce çok önemli bir açıklaması oldu. Lavrov, Türkiye ile Suriye arasında 1998 yılında imzalanan ve daha sonra revize edilen Adana Mutabakatı'nın daha da genişletilmesi ve terörle mücadalede ortak adımlar atılmasına ilişkin bu mutabakatı ileriye götürme amaçlı ifadelerde bulundu.

"ADANA MUTABAKATI ELİMİZİ GÜÇLENDİRİYOR"

Türkiye, BM Sözleşmesi'nin 51. Maddesi kapsamında meşru müdafa hakkını kullanmak için şu an Suriye'de bulunuyor. Suriye'nin PKK ve PYD'yi 'terör örgütü' olarak ilan etmesi, 20 Ekim 1998'de imzalanan ve daha sonra revize de edilen Adana Mutabakatı'nın önünü tam anlamıyla açtı. 23 maddeden oluşan ve Lavrov'un da dikkat çektiği mutabakat, Türkiye'nin bence masaya getireceği en önemli maddelerin başında geliyor ve elimizi de güçlendiriyor.

"MÜNBİÇ VE AYN-EL ARAP'A OPERASYON OLABİLİR"

Fırat'ın batısında Tel Rıfat'a, Münbiç'e hatta Ayn-el Arap'a operasyon ilerleyen süreçte olabilir. Bizim için çok önemli olan Süleyman Şah Türbesi için de güvenli bir koridor açılabileceğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, "Münbiç'te Rejim güçlerinin olması bizim için bir sorun teşkil etmez. Bizim isteğimiz Münbiç ve Kobani'de terörist unsurların olmamasıdır" açıklaması çok önemli. Ben Soçi'nin sıkıntılı geçeceğini pek düşünmüyorum ve yol haritası ilerlemeye devam ediyor.

"İRAN'IN İSMİ HİÇ GEÇMİYOR, PKK'YA YAKINLAŞABİLİR"

Burada önemli bir konu da İran'ın bu süreçlerde isminin hiç geçmemesi. İran'ın bu süreçte dışlandığını hissetmesi durumunda PKK'ya yakınlaşma olasılığı söz konusu olabilir. Türkiye, Rusya'nın anlaşmaya varması ve Rejim'in de buna sağlayacağı uyum ve gelişmeler İran'ı bu noktaya iteleyebilir.

"RUSYA POLİSLERİNİ BÖLGEDEN ÇEKTİ"

Rusya'nın, Ayn-el Arap ve Zor Mağar bölgesinde güvenlik için bulundurduğu polislerini çektiğini biliniyoruz. Soçi'de Türkiye'nin Rusya ile iyi bir anlaşmaya varacağını ancak bunun içine ABD'yi de kesinlikle katarak ortak bir çalışma ile terör örgütünü ancak bu biçimde tamamen çözebileceğini düşünüyorum.

ADANA MUTABAKATI NEDİR?

Suriye'de, 1980'lerin ortasından itibaren terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinden rahatsızlık duyan Türkiye, 1998 yılında Suriye'nin tutumunun artarak devam etmesi üzerine tavrını sertleştirdi. Askeri müdahale için bölgeye askeri yığanak yapmaya başlayan Türkiye'nin kararlı tavrının ardından ABD ve Mısır, Türkiye ile Suriye arasında arabulucu oldu. İki ülke arasında 20 Ekim 1998'de terör ve terörist faaliyetlere karşı Adana'da Mutabakatı'na varıldı.

TERÖRE KARŞI ORTAK DAYANIŞMA

23 maddeden oluşan Adana Mutabakatı, başta PKK olmak üzere her iki devlete de kendilerini tehdit eden terör örgütlerine karşı önlemler alacak ve onların kendi toprağındaki tüm faaliyetlerine engel olacaktı. Karşılıklı olarak hiçbir ikamet, lojistik, eğitim, ulaşım ve silahlanmaya müsade etmeme konusunda anlaşan iki ülke, ortak operasyonlar ve tutukluların iadesi, istihbarat paylaşımı gibi birçok konuda işbirliği yapmaya karar vermişti.

PUTİN DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Adı daha sonra 2010 yılında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Terör ve Terör Örgütlerine Karşı Ortak İşbirliği Anlaşması" olarak değişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Suriye'ye askeri müdahalesine karşı son olarak Adana Mutabakatı'nı masaya getirmişti.

(Habertürk)