Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümünde MSB'den anlamlı paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümünde kamuoyuna dikkate değer bilgiler verdi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekâtı’nı icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri; DEAŞ Terör Örgütü ile göğüs göğüse savaşan tek ordu oldu. Kahraman Mehmetçiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdi." denildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları;

"Terör örgütlerinin tehdidini bertaraf etmek, sınırlarımızın güvenliği ile bölgede huzur ve istikrarı tesis etmek maksadıyla başarıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 3’üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyoruz.

Fırat Kalkanı Harekâtı’nı icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri; DEAŞ Terör Örgütü ile göğüs göğüse savaşan tek ordu oldu. Kahraman Mehmetçiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdi.

Dabık’ta kıyamet savaşı yaşanacağını söyleyerek kendine kutsiyet addeden ve örgüte militan toplayan DEAŞ; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Dabık’ı kontrol almasıyla dağılmaya başladı. Yerlerinden edilmiş Suriye halkının yeniden güven içinde evlerine dönmeleri sağlandı."