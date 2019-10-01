"Fırat’ın doğusuna operasyon planı hazır"
Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda Fırat’ın doğusuna yönelik olası harekât masaya yatırıldı.
Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) eylül ayı olağan toplantısı dün Beştepe’de gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan başkanlığındaki kritik MGK’da, ülke güvenliğini ilgilendiren iç ve dış gelişmeler bütün yönleriyle ele alındı. Toplantının ana gündemini, Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyon ve Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan “Güvenli Bölge” çalışmaları oluşturdu.
AKAR’DAN HAREKAT SUNUMU
Erdoğan’ın ABD’ye verdiği iki haftalık sürede sona gelindi. Diplomatik yolların tıkanması durumunda Fırat’ın doğusu için askeri seçeneği ön plana alan Ankara, harekatla ilgili son hazırlıkları ve hedefleri MGK’da değerlendirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, kurul üyelerine olası operasyon ve “Güvenli Bölge” görüşmeleriyle ilgili sunum yaptı. MGK bildirisinde, ABD’ye “müttefiklik” çerçevesinde bir uyarı yapılarak, Fırat’ın doğusunda kararlılık mesajı verildi.
İDLİB'DE ATEŞKES MESAJI
Toplantıda Suriye özelinde; Münbiç, Tel Rıfat ve İdlib’deki son gelişmeler de masaya yatırıldı. Ankara Zirvesi’nin ardından saldırıların bir nebze olsun azaldığı İdlib özellikle mercek altına alındı. MGK bildirisinde İdlib’de ateşkes kararına uyması yönünde Suriye’ye bir çağrı yapıldı.
PENÇE VE KIRAN'A TAM NOT
Milli Güvenlik Kurulu'nun bir diğer önemli gündem maddesi ise Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe harekâtlarıyla yurt içindeki Kıran operasyonları oldu. Terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik güvenlik güçlerinin başarıyla yürüttüğü operasyonlarda elde edilen kazanımlar ve gelinen son nokta, kurul üyelerince değerlendirildi.
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