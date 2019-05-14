Terör örgütü FETÖ'cü Adil Öksüz'ün yeğenine 2 yıl 1 ay hapis
Terör örgütü FETÖ'nün sözde 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı' ve darbe girişiminin de kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz'e suçluyu kayırma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimindeki kilit ismi firari Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz ABD'ye zarf gönderirken yakalanmıştı. Hakim karşısına çıkan Öksüz’ün davası ile ilgili hapis kararı verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" ve darbe girişiminin de kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz'ün "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
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