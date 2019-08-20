Firari emniyet müdürü kıskıvrak

Düzenlenen operasyonla yakalanan İnalkaç’ın üzerinde kimlik bulunamadı. Üç farklı hattan örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullandığı tespit edilen İnalkaç’ın, ABD’nin de aralarında olduğu yaklaşık 40 ülkede yurtdışı görevinde bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İnalkaç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.