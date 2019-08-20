20 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 02:40:15
Firari emniyet müdürü kıskıvrak
Emniyet güçleri, FETÖ soruşturması nedeniyle yakalama kararı bulunan eski 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İnalkaç’ın, örgütün Keçiören’deki gaybubet evinde saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan İnalkaç’ın üzerinde kimlik bulunamadı. Üç farklı hattan örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullandığı tespit edilen İnalkaç’ın, ABD’nin de aralarında olduğu yaklaşık 40 ülkede yurtdışı görevinde bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İnalkaç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT