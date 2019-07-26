Fındık fiyatları 2019 açıklandı! Fındık fiyatları ne kadar oldu?
Çiftçilerin heyecanla beklediği 2019 fındık fiyatları belli oldu. Fındık fiyatlarının açıklanması ile birlikte çiftçiler "Fındık fiyatı ne kadar oldu?" sorusunu yoğun bir şekilde aratmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 2019 fındık fiyatlarını açıkladı. Açıklamaların ardından merak edilen "Fındık fiyatları ne kadar oldu? 2019 Fındık taban fiyatı ne kadar? sorularının yanıtı haberimizde.
Fındık fiyatları 2019 açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında fındık üreticisine müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun fındığı için taban fiyatını 17 lira olarak açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İl Başkanlık toplantısında açıklamalar yaptı. Ekonomiyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında çiftçiye de müjde verdi. Yaşanan doğal afetlere rağmen fındık rekoltesinin iyi durumda olduğunu belirten Erdoğan, her zaman köylerdeki çiftçinin yanında olduğunu belirtti.
Erdoğan, kaliteli kabuklu Giresun fındığı için taban fiyatın kilogramda 17 lira, Levant fındık için 16,5 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Başkan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;
“Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan dünya fındık üretiminin yüzde 80'ini gerçekleştiriyor. Üç ülke olarak fındıkla ilgili işbirliği çalışmalarını başlattık. Böylece önümüzdeki dönemde fındığın dünya piyasalarında hakettiği değeri sürekli kılmak amacıyla önemli bir adım atmış olduk. Fındık üreticilerimize müjde vermek istiyorum. Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira. Levant kaliteli kabuklu fındık için de taban fiyat 16,5 liradır. Buna kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği geldiğinde kilogram fiyatları 19 lira ile 18,5 lira arasında gelmiş bulunuyor. 2019 fındık hasat sezonunun bereketli geçmesini, bu fiyatların da üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”
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