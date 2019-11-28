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28 Kasım 2019 Perşembe 09:34:56 | Son Güncelleme: 28 Kasım 2019 Perşembe 09:38:14

Film gibi kaçış: 3 saate yakın koştum, kaçtığımı farkedince ateş açtılar

Teslim olan teröristler örgütten nasıl kaçtıklarını anlattı. 3 saat koşarak peşmergeye ulaştığını söyleyen Dilek A: Ailem Irak’a geldi. Habur’dan polise teslim edildim. Parmak izi, saç teli, doku tahlilleri sonucu hiçbir olaya karışmadığım tespit edilince serbest bırakıldım.

Terör örgütü PKK/PYD-YGP militan ihtiyacının büyük bölümünü 18 yaş altındaki çocuklardan karşılıyor. Yetim, öksüz, aile içinde sorunları olan çocukları çeşitli vaatlerle kandırıp dağa götüren örgüt, onları kundaklama, keşif ve istihbarat için kullanıyor. PKK’nın ailelerinden kopardığı çocuklar, dağdan yuvalarına uzanan kaçış yolculuğunu Yeni Şafak’a anlattı.

ARKAMDAN ATEŞ AÇTILAR

18 Mayıs 2015’te HDP’li erkek arkadaşı aracılığı ile Diyarbakır’dan PKK’ya katılan Dilek A., Bağlar, Lice ve Şırnak Cizre’nin ardından Cudi Dağı’na geçtiklerini söyledi. Daha sonra Suriye’ye giden terörist ölümü göze alarak nasıl kaçtığını şöyle anlattı: “Bir gün halkı örgütlemek için Hakkari Şemdinli’ye bağlı bir köye gittik. Yanımdaki ‘Azat’ kod adlı elebaşına ‘Telefonunu ver ailemi arayayım, kardeşlerim de dağa gelsin’ dedim. 2,5 yıl sonra annemle ilk kez konuştum. ‘Artık dayanamıyorum beni buradan alın’ dedim. Bu konuşmadan 4 gün sonra örgütten kaçmayı başardım. Hakurk’ta yapılacak bir toplantı için ‘Viyan’ kod adlı elebaşının yanında görevlendirildim. Toplantı başladıktan sonra bundan iyi fırsat olamaz diyerek koşmaya başladım. Aralıksız 3 saate yakın koştum. Kaçtığımı farkedince ateş açtılar. Irak’ın bir köyünde peşmergeye ulaştım. Ailemi aradılar. Annem ve dayım Irak’a geldi. 7 günün sonunda Habur’dan polise teslim edildim. Mahkemeye çıktım, parmak izi, saç teli, doku tahlillerine bakıldı. Hiçbir olaya karışmadığım ortaya çıkınca denetimli serbestlikle dışarı çıktım.”

KOBANİ’YE GÖNDERİN ÖLSÜN

HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı üzerinden PKK’ya katılan A.H. ise şunları söyledi: “2,5 yıl dağda kaldım, 4 kez kaçmaya çalıştım. Bir gün yakalandığımda elebaşlarından biri, ‘Bunu Kobani’ye gönderin, orada ölsün’ dedi. Beni Irak’ta bir anlaşmazlık sonucu hücreye kapattılar. Hücreden kurtulup peşmergeye sığındım. 1 ayın sonunda benimle birlikte kaçmak isteyen 60 kişi Türkiye’ye teslim edildi.”

(Yeni Şafak)

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