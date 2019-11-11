Fidan dikmek ile ilgili sözler: Fidan dikme sözleri, fidan dikme resimleri haberimizde

Fidan dikmek ile ilgili sözler, ağaç dikme sözleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugün 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Fidan dikme töreni 11 Kasım 2019 11:11'de başladı. Ülkemizde doğaya ve çevreye olan duyarlılığı arttırmak ve geliştirmek amacıyla özellikle de son zamanlarda zarar gören ormanları yenileyebilmek için başlatılan bu proje aynı zamanda vatandaşların yoğun talep ve isteği üzerine oluşturulmuş bir farkındalık projesi olan Geleceğe Nefes kampanyasında 11 milyon fidan sahiplendirildi. Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar fidan dikmek ile ilgili sözleri sosyal medya hesaplarından paylaşmak istiyor. Fidan dikme sözleri haberimizde yer alıyor..

FİDAN DİKMEK İLE İLGİLİ SÖZLER, RESİMLER...

”Bir kimse bir ağaç dikerse, Allah, o ağacın meyvesi kadar o kimseye sevap yazar.” (Hz. Muhammed)

”Kuru ağacın, meyvesi olmaz.” (Hz.Ali)

”Ağaç isteyen, tohuma sahip olmalı.” (Mevlâna)

”Ağaçlar çok ama hepsi meyve vermez. Meyveler çok ama hepsi tatlı değildir. İlim çok ama hepsi faydalı değildir.” (Hz. İsa)

”Tomurcuk derdinde olmayan ağaç, odundur.” (N.Fazıl Kısakürek)

”Eğer ağaca tırmanmak istiyorsanız, yıldızlara çıkmaya niyet ediniz ki, başarabilesiniz.” (Konfüçyus)

”İyi ağaç kolay yetişmez; rüzgar ne kadar kuvvetli eserse, ağaçları da o kadar sağlam olur.” (J.Willard Marriot)

”Köklü bir ağaçta, dal eksik olmaz.” (Salburcuoğlu)

”Meyvasız ağaca kimse taş atmaz.” (Sadi)

”İnsanı şaşırtanşey,şu ağaçları görüpte daha çok şaşırmamamız.” (Ralph Waldo Emerson)

”Kim ağaç dikti ise, meyveyi o yedi. Kim tohum ekti ise,harmanı o yığdı.” (Şeyh Sadi)

”Meyvesi bol ağacın dalları eğildiği gibi, akıllı insanlarda mütevazi, alçak gönüllü olurlar.” (Şeyh Sadi)

”Ulu çamlar, fırtınalı diyarlarda yetişir.” (Cemil Meriç)

”Ham ağacın ham meyvesi yenilmez, mizaç ehli isen yetişmek lâzım.” (Sümmani)

”Ağaçların çiçekler gözü, kuşlar dilidir.” (Cenap Şahabettin)

”Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, yaprakları yine de yere dökülür.” (Çin Özdeyişi)

”Ağaçlar insanlar gibidir ve birbirinin dostluğundan keyif alırlar.Yalnızca bir kaçı sever yalnızlığı.” (Jens Jensen)

”Meyve veren ağaca balta vurmazlar.” (Şeyh Sadi)

”Kökünü beğenmeyen dal ve dalını beğenmeyen meyve, olmadan çürür.” (N.Fazıl Kısakürek)