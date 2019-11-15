Fiber teknede kaçak 9 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, salı günü Dikili açıklarında fiber tekneyle bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi tarafından durdurulan fiber teknede, tamamı Suriye uyruklu 7'si erkek, 1'i kadın ve 1'i çocuk olan 9 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya getirilen kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(DHA)