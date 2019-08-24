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24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:54:02 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:04:43

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Şu anda en kritik il Hatay!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Pençe-3 Operasyonu ve son gelişmelerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu Türkiye'nin güneyindeki gelişmelere dikkat çekerek, "Türkiye'nin şu anda en kritik şehri Hatay'dır" dedi.

Metin Feyzioğlu şunları söyledi:

 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Pençe-3 Operasyonu ve son gelişmelerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu Türkiye'nin güneyindeki gelişmelere dikkat çekerek, "Türkiye'nin şu anda en kritik şehri Hatay'dır" dedi.

"Suriye'deki ve Kuzey Irak'taki petrolü, Türkiye'yi devre dışı bırakarak doğrudan Akdeniz'e aktarımı için bir plan yapılmış durumda. Ancak geliyorlar ve Hatay'a duvara çarpar gibi çarpıyorlar. Terör örgütü PKK'nın tabanı olmamasına rağmen Amanoslar'da varlık gösterme çabasını da iyi okumak gerekli. Şu anda Hatay'da bulunan Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var. PKK'nın, YPG'nin ajanları var. Bu projeye göre Hatay'ın parçalanması gerekiyor. Şu anda en kritik il Hatay."

Türkiye Barolar Birliği geçtiğimiz 2 yıl Kıbrıs’la ilgili Türkiye Cumhuriyetinde yapılmış, en ciddi bilimsel toplantıları yaptı. Rumların tüm planlarında ve Birleşmiş Milletlerin bize dayattığı tüm planlarda Karpaz’ın Rum tarafına verilmesi, var. Oysa Karpaz, İskenderun körfeziyle birlikte düşünüldüğünde Doğu Akdeniz’in Türk etkisinde olmasını sağlayacak en önemli toprak parçası.

En az bunun kadar önemli bir husus var. Sondaj gemilerimiz Doğu Akdeniz’de doğalgaz yataklarına ulaşacaktır. An meselesidir. Ancak çok daha değerli doğalgaz yataklarının bizim yaptığımız toplantılarda Cumhurbaşkanı Yardımcısına sunduk. Karpaz burnundan İskenderun’a doğru açılan alanda olduğu tespit edilmiş durumdadır. Hacettepe Üniversitemizden gelen önemli veriler var elimizde. Kamuoyunun gündemine çok mal olmayan bir bilgidir bu.. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız bu işi en üst düzeyde ele almıştır. Karpaz’ın elimizden gitmesi Hatay’da büyük bir karışıklık çıkması halinde Türkiye belki de tüm tarihinde sahip olabileceği en büyük doğalgaz zenginliğinde mahrum edilmek isteniyor.

(cnnturk.com)

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