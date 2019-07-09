09 Temmuz 2019 Salı 08:35:26 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 08:47:27
FETÖ'ye bir darbe daha! 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
BİR OPERASYON DA İZMİR'DE
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20'si muvazzaf 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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- FETÖ'ye bir darbe daha! 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi
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