Feto'ya mektup yazdı, hapsi boyladı! İşte Kemal Batmaz’ı hücreye götüren o mektup

FETÖ'nün tutuklu sivil imamı Kemal Batmaz'ın 19 gün hücre cezası almasına yol açan mektubun detayları ortaya çıktı. 25 Ocak'ta Akıncı Davası duruşmasına öğlen arası verildiğinde, elindeki notu diğer FETÖ sanıklarına vermek isterken jandarmanın dikkati sayesinde ele geçirilen mektup, Batmaz'ın tanımadığını söylediği FETÖ elebaşına düzenli raporlar ileten hain bir FETÖ'cü olduğunu birkez daha ortaya koydu. 15 santimetre uzunluğunda 6 santimetre genişliğinde olduğu belirtilen mektup, FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında bazı kişileri dinlemek için Türkiye'ye gelen ABD'li heyetin, Türk heyeti ile birlikte kendisine yönelttiği sorulara ilişkin bilgiler içeriyor. Batmaz, "Muhterem efendim" diyerek başladığı o mektupta, ABD'li heyetin kendisine hangi soruları sorduğunu, kendisinin de hangi cevapları verdiğini anlatarak rapor veriyor.

Kemal Batmaz'ın Gülen'e mektubu jandarmaya takıldı

ABD'li heyetin kendisine sorduğu soruları 3 başlıkta özetleyerek Gülen'e raporlayan Batmaz, mektubunda bu soruları duyduğu kaygıya göre "Şahsımla ilgili, ABD seyahatleri ile ilgili ve darbe teşebbüsü ile ilgili" diyerek sınıfladığı görülüyor.

Batmaz, mektubunda kendisine "Öksüz'ü tanıyor musunuz? Öksüz'den herhangi bir talimat aldınız mı? Öksüz'ün darbedeki rolünü biliyor musunuz? Saylorsburg Gülen kampüsüne hiç gittiniz mi? Gülen'le hiç görüştünüz mü? Darbeye etkisinin olduğunu düşünüyor musunuz?" gibi sorunların sorulduğunu raporluyor.



Verdiği yanıtlarda Öksüz'ü tanımadığını ve herhangi bir talimat almadığını iddia eden Batmaz'ın, 15 Temmuz gecesi ise Akıncı Üssü'nde güvenlik kameraları tarafından tespit edilen görüntülerine rağmen "bir arkadaşımın evindeydim" yalanını sürdürdüğü dikkat çekti. Batmaz'ın Gülen'le ilgili sorulara ise 1 Ocak 2016'da gittiği ABD'de havaalanında kendisini sorgulayan Amerikalı görevlilere, "Pensilvanya'da İmam Muhammed Fethullah Gülen'in yanında kalacağım" şeklindeki ifadesine rağmen, "tanımıyorum" diyerek yalanlarını sürdürdüğü belirlendi.

ABD'LİLER ŞİFRE SORMUŞ



Savunmasında elebaşı Gülen için darbeye etkisinin olduğunu düşünmediğini söylediği esnada ise Başsavcıvekili Ramazan Dinç'in kendisine, "tanımadığınız bir kişiyle alakalı nasıl böyle bir kanaate sahip olabiliyorsunuz" sorusunu yönelttiğini de yazdı. Batmaz mektubunda karışık soru ve cevaplara geçildiğinde ABD'lilerin, "İphone kullanıcı şifreniz? Mail adres ve şifreleriniz FBI bakmasına muvafakat veriyor musunuz" diye sorulduğunu anlattı.

"CİDDİ PRES OLDU"



FETÖ sivil imamı Batmaz 15 Temmuz gecesi ihanet girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü 143'üncü filodaki güvenlik kameralarına takılmıştı. Duruşmalarda kendisini inkar eden Batmaz'ın söz konusu görüntüler karşısında yine savunma yapamadığı anlaşıldı. Batmaz'ın mektupta buna ilişkin ise, "Ciddi pres oldu. Yalnızca müdahale edilmiş diyebildim" sözleriyle yalan uydurmakta zorlandığı belirlendi. Batmaz'ın örgüt elebaşına hitaben, "Muhterem Efendim!" sözleriyle başladığı mektubunu, "hürmetlerimi arz ediyorum" diye noktaladığı tespit edildi.



Sabah