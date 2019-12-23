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23 Aralık 2019 Pazartesi 16:16:12 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 16:18:03

FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasında hakim- savcı evlerinden sorumlu genel müdüre 10 yıl hapis

FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasında üst düzey yönetici ve hakim- savcı evlerinden sorumlu genel müdür olduğu iddia edilen Nihal Saracoğlu 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nihal Saracoğlu ve avukatı katıldı. Savunmasında tarih bölümü mezunu olduğunu ve 2004 yılında örgüte ait dershanede öğretmenlik yapmaya başladığını belirten sanık Saracoğlu, "2016 yılı hain darbe girişimi neticesinde bu yapının gerçek yüzünü görenlerdenim. Dini duygularımın sömürüldüğüne kanaat getirdim, büyük bir utanç duydum büyük bir üzüntü duydum" dedi. Sanık, hakim-savcı evlerinden sorumlu yönetici olduğu yönündeki suçlamaları da kabul etmedi.

MAHKEME 10 YIL VERDİ

Tanık olarak dinlenen H.A., sanığın kadın yapılanmasında en üst basamak olan genel müdür basamağında bulunduğunu söyledi. Tanık K.P. ise bir süre hakim-savcı çalışma evlerinde kaldığını, 'Naile' kod adıyla tanıdığı sanık Saraçoğlu’nun birkaç kez eve gelerek, denetimlerde bulunduğunu ileri sürdü. Savunma ve tanık ifadelerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

(DHA)

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