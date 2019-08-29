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29 Ağustos 2019 Perşembe 17:05:12 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:06:58

FETÖ/PDY şüphelisi İ.Ç. sınırda kaçmak isterken yakalandı

Edirne'de FETÖ/PDY şüphelisi İ.Ç., yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken, sınır birliği askerlerince yakalandı.

Edirne merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki hudut karakolu askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen kişiyi, birinci derece askeri yasak bölgede yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyası bulunan İ.Ç. olduğu belirlendi. İ.Ç.'nin jandarmada sorgulandığı öğrenildi.

(DHA)

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