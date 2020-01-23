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23 Ocak 2020 Perşembe 07:31:13 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 07:48:48

FETÖ'nün 'VIP dinleme' davalarında ceza yağdı

FETÖ’nün Emniyet İstihbarat’ta yuvalanan telekulaklarının yargılandığı 211 sanıklı VIP dinleme’ davasında sanıklara ceza yağdı. Gazeteci, iş insanı, siyasetçi ve çeşitli çevrelerden 402 kişiyi dinleyen 131 sanığa 3 yıl 9 aydan 45 yıla kadar hapis cezası verildi. Dinlemelerin yapıldığı dönemde İstihbarat Dairesi’nin başındaki Ramazan Akyürek, 45 yıl hapis cezası aldı.

FETÖ adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 211 sanığın yargılandığı “VIP dinleme” davasında karar açıklandı. Sincan Kapalı Cezaevi Kampüsü’ndeki duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkları, “silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği”, “askeri ve siyasal casusluk”, “usulsüz dinleme”, “belgeleri hukuka aykırı yok etme”, “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından cezalandırdı. Mahkeme, 211 sanıktan 131’ine 3 yıl 9 aydan 45 yıla kadar hapis cezasına karar verirken, 43 sanığın dosyasını tefrik etti. 37 sanık dosyası ise beraatla sonuçlandı.

1 NUMARA AKYÜREK

Karara göre, söz konusu dinlemelerin yapıldığı dönemde İstihbarat Dairesi’nin başında bulunan aynı zamanda gazeteci Hrant Dink suikastı kapsamında tutuklu bulunan Ramazan Akyürek’e, “silahlı terör örgütü yöneticiliği”, “haberleşmenin gizliliğini ihlal”, “resmi belgede sahtecilik” ve “resmi belgeyi yok etme” suçlarından 45 yıl hapis cezası verildi.

Ali Fuat Yılmazer

KASET KUMPASI SANIĞI

İstanbul eski İstihbarat Şube müdürü sanık Erol Demirhan ise FETÖ’den 12 yıl, “iftira” suçundan 4 yıl 6 ay, “haberleşmenin gizliliğini ihlal” suçundan 6 yıl ve “resmi belgede sahtecilik” suçundan 6 yıl olmak üzere toplamda 28 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Demirhan aynı zamanda Baykal’a yönelik kaset kumpası davasının da sanıkları arasında yer alıyor.

15 TEMMUZ İTİRAFÇISI

İstihbarat Dairesi eski Başkanı ve 15 Temmuz’da itirafçı olarak FETÖ bağlantılarını anlatan sanık Gürsel Aktepe’ye ise “haberleşmenin gizliliğini ihlal, FETÖ üyeliği, resmi belgede sahtecilik” suçlarından toplamda 27 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer’e FETÖ’den İstanbul’da yargılandığı davadan ceza aldığı gerekçesiyle bu davadan ceza verilmedi. Ancak “Resmi belge sahteciliği” suçlamasından Yılmazer 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İSTİHBARATTAN SORUMLUYDU

Ankara Emniyeti İstihbarat Şubesi’nden sorumlu eski Emniyet Müdür Yardımcısı sanık Hami Güney’in ise, “Haberleşmenin gizliliğini ihlal, FETÖ üyeliği, resmi belgede sahtecilik” suçlarından 28 yıl 6 ay hapsine karar verildi. İstihbarat ve terör kökenli Ankara Eski Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı ise, “Haberleşmenin gizliliğini ihlal, FETÖ üyeliği, Resmi belgede sahtecilik” suçlarından 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü, İstihbarat Daire Başkan Yardımcılığı ve ardından Batman İl Emniyet Müdürlüğü yapan sanık Hasan Ali Okan’a ise “Haberleşmenin gizliliğini ihlal, Resmi belgede sahtecilik, Siyasal ve Askeri Casusluk” suçlarından 29 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Sanık Okan, İzmir’deki “Askeri Casusluk” kumpası davasında aktif rol oynayan isimlerdendi.

ATAYÜN’E 7 YIL 6 AY

Mahkeme, sanıklardan eski emniyet Müdürleri Yurt Atayün’e “Resmi belgede sahtecilik” suçundan 7 yıl 6 ay hapis verirken, eski İstihbarat Dairesi Başkanı Ömer Altıparmak’a ise başka davalardan ceza aldığı için yargılandığı suçlardan düşme, ret ve beraat kararı verdi.

(Yenişafak)

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