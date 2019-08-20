Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 19 zanlıdan 15'i yakalandı.

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 8'i muvazzaf 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

br>Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütsel amaçlı operasyonel hat kullandığı tespit edilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı belirtildi.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Balıkesir ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 15 şüphelinin gözaltına alındığı, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

MAHREM YAPILANMAYA OPERASYON

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, "ardışık periyodik arama" yöntemiyle haberleştikleri belirlenen 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 8 zanlıdan 3'ünün Hava Kuvvetleri, 3'ünün Deniz Kuvvetleri, 2'sinin de Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin, meslekten ihraç edilen 2 astsubay ile açığa alınan bir astsubay olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir'in yanı sıra Uşak, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Konya, Eskişehir ve Malatya'da başlatılan eş zamanlı operasyon sürüyor.

ÜNİVERSİTE YAPILANMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında ifade ve fotoğraf teşhisi bulunan 21 şahıs hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda farklı illerde yapılan (Ankara, Erzurum, Kahramanmaraş, Karabük, Uşak, Ağrı, İstanbul, Antalya, Kütahya, Kocaeli, Hatay) operasyonlarca 10 şahıs gözaltına alındı. 11 şahsın yakalanması için çalışmalar ve şüphelilere ilişkin işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği bildirildi.