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21 Ocak 2020 Salı 13:32:55 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 13:37:45

FETÖ'nün sözde 'kadim abi'si Yusuf Bekmezci operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 'kadim abi'si Yusuf Bekmezci operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. FETÖ elebaşı Gülen'e bilgi ve belge ulaştırmak amacıyla geçmiş yıllarda 22 kez ABD'ye gittiği tespit edildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yaklaşık 3,5 yıldır firari olarak aranan ve örgütte "il-bölge-ülke imamları"nın üstünde konumlandırılan, "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen Yusuf Bekmezci, dün polisin operasyonuyla saklandığı hücre evinde yakalandı.

POLİS ADIM ADIM İZLEMİŞ

Örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı, örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Fatih Arslan ve Bekmezci'nin yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Akif Sarı'yı takibe aldı. Çok fazla dışarıya çıkmayan Akif Sarı, Bornova ilçesinde sonradan ismi Mehmet Fatih Arslan olarak tespit edilen kişi ile buluştu.

Takibini sürdüren terör ve istihbarat polisi, bu kez Mehmet Fatih Arslan'ın peşine düştü.

Şüpheli Arslan'ı yaklaşık 3 ay izleyen polis, bu kişinin Çiğli ilçesindeki lüks bir siteye gittiğini belirledi. Siteden çok sık dışarı çıkmayan Arslan'ın alışveriş için markete gidip geldiğini belirledi.

Arslan'ın da örgütün yöneticilerinden olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, sitedeki takibini sürdürdü.

Operasyon için düğmeye basan terör polisi, eş zamanlı olarak Arslan'ın yaşadığı ve hücre evi olarak kullanılan lüks siteye ve Akif Sarı'nın Bornova ilçesindeki ikametine baskın yaptı. Operasyonda Bekmezci ile Mehmet Fatih Arslan ve Sarı gözaltına alındı.

İnceleme sonunda Bekmezci'nin örgütte sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen şahıs olduğu, Arslan'ın bu kişinin bakıcısı ve koruması olarak görev yaptığı aynı zamanda da FETÖ'de sözde yöneticilik yaptığı tespit edildi.

22 KEZ ABD'YE GİTMİŞ

Yaklaşık 3,5 yıldır firari olarak aranan şüpheli Bekmezci'nin FETÖ elebaşının İzmir'e ilk geldiği yılllarda örgütsel faaliyete başladığı ve o dönem örgütün sözde "idari heyeti"nin başında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli Bekmezci'nin 22 kez ABD'ye gittiği belirlenirken, en son 2016 yılında seyahatlerinden birini gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Terör örgütü elebaşı ile doğrudan irtibatı bulunan Bekmezci için örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "Bekmezci'yi üzen beni üzmüş kadar olur." şeklindeki sözleri, güvenlik birimlerinin raporlarına yansıdı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen örgütsel bilgi, belge ve dokümanları toplayan Bekmezci'nin örgütte "canlı kurye" olarak tabir edilen bir uygulamayla ABD'ye gittiği, burada terör elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü, ardından da aynı şekilde aldığı mesajları Türkiye'ye getirdiği belirtildi.
Bekmezci'nin, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile birebir görüşebilen en yakın isimlerden olduğu, örgüt için anlaşmazlıklarda sözü ve talimatlarına itimat edilen üst düzey isimler arasında yer aldığı, mayıs ayında örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan eski Sinop Emniyet Müdürü Şeref Aytekin'in de kayınpederi olduğu öğrenildi.

3 AY ÖNCE KALÇA AMELİYATI OLMUŞ

İzmir polisi, şüpheli Bekmezci'nin yakalandığı hücre evinde 11 cep telefonu ele geçirdi. Evde herhangi bir internet bağlantısı olmazken cep telefonları incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele ekiplerine teslim edildi.

Bu arada Bekmezci'nin 3 ay önce kalça ameliyatı olduğu öğrenildi.

İzmir polisi, ameliyatın sahte kimlik bilgileriyle mi yapıldığını ya da başka bir yöntem mi izlendiğini araştırıyor.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, dün Çiğli ilçesindeki bir lüks siteye yaptıkları operasyonda örgütte sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı.

İzmir polisi, aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'yı da bir başka hücre evinde yakalamıştı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarındaki aramalarda örgüt mensuplarına verilmek üzere ayrı zarflara konulmuş 41 bin 466 dolar ile 66 bin 625 liralık banknot ve önemli örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

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