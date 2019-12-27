FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı kararı
İzmir merkezli 3 ilde başlatılan FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına yönelik operasyonda 7’si görevde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir merkezli 3 ilde, aralarında Bylock kullanıcılarının da olduğu 13 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ operasyonlarına devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Ordu ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon başlattı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 2’si örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı, 11’i de aleyhlerinde ifade, teşhis gibi deliller bulunan ve 7’si görevine devam eden öğretmen, 5’i ihraç öğretmen, 1 çalışma izni iptal edilen özel okul öğretmeni olmak üzere toplam 13 şüpheliyi yakalamak için operasyon gerçekleştirildi.
Zanlıların yakalanması için operasyonlar devam ediyor.
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