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02 Ocak 2020 Perşembe 14:11:09 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 14:27:46

FETÖ'nün MİT imamı itiraf etti: 2013'te aynı anda 14 kişiyi dinliyorduk

Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ)'nün Mill İstihbarat Teşkilatı (MİT) içerisindeki 'mahrem imamları' arasında yer alan Yasin Ugan, örgütün istihbarat ağına ilişkin yaptığı itiraflarda 2013 yılında Ankara'da bir teknik ofis kurulduğunu ve "Aynı anda 14 kişiyi birden dinleyebiliyorduk" dedi.

FETÖ’nün MİT imamı Yasin Ugan anlattı: 2013’te Ankara’da istihbarat merkezi kuruldu. Devletin istihbarat verisine erişim sağlayan merkezde, aynı anda 14 kişiyi birden dinleyebiliyorduk

Ankara'da yakalandıktan sonra tutuklanan örgütün MİT'teki mahrem isimlerinden Yasin Ugan, örgütün kozmik ofisine ilişkin çarpıcı bilgeler verdi. MİT'in diğer 3 mahrem imamı ile birlikte geçtiğimiz aylarda Ankara'da yakalanarak cezaevine gönderilen Ugan, 2016 yılı Ağustos ayından itibaren gaybubet adı verilen FETÖ evlerinde saklandığını belirterek, örgütün istihbarat ofisi hakkında bilgiler verdi.

KOZMİK BİLGİLERE ERİŞTİLER

Ugan, FETÖ'nün devletin kozmik bilgilerine erişim için 2013'te Ankara Çukurambar'da bulunan Vişnelik isimli rezidansta teknik bir ofis kurduğunu söyleyerek, kendisinin de ofisin sorumlusu olduğunu söyledi. O dönemde MİT Mahrem Ankara Bölge Temsilcisi olduğunu söyleyen Ugan, kurulan sistemin uzak bilgisayar vasıtasıyla devletin istihbari bilgilerine bağlı olduğunu anlatarak şunları söyledi:

TÜM BİLGİLERE ERİŞTİLER

* Merkezde aynı anda 14 kişiyi dinliyorduk.

* Örgütün mahrem yapılanmasında görevli Seyfullah Şencan ve Mehmet Emin Kuşçu da bu ofiste yönetici vasfıyla görevlendirildi.

* Örgüt bu kozmik merkezde Türkiye genelinde herkesin detaylı istihbari verilerini temin etmeye başladı.

* Çukurambar'da kurulan kozmik ofisi FETÖ'nün MİT'ten sorumlu Ankara Mahrem İmamı Yasin Ugan da itiraf etti.

26 YILDIR ÖRGÜT ADINA ÇALIŞIYOR

Ankara'da FETÖ'nün kurduğu kozmik ofisin başındaki mahrem imam Yasin Ugan, FETÖ ile 1993'te Konya'da Sabah Dershanesi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle tanıştığını söyledi. 2012'de örgüt tarafından Adana iline MİT mahrem yapılanmasına öğretmen olarak atandığını söyleyen Ugan, 2013'te ise MİT Mahrem Ankara Bölge Temsilciğine getirildi. Ve ardından da kozmik ofisi yönetti.

(Sabah)

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