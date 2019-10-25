25 Ekim 2019 Cuma 17:32:14 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 17:33:54
FETÖ'nün 'Meksika imamı' Osman Karaca tutuklandı
MİT'in yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdiği FETÖ'nün "Meksika imamı" Osman Karaca tutuklandı
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Tecavüze uğradığını açıklayıp 3 gün sonra intihar etti... Mahkeme delil yetersizliğinden tahliye kararı verdi
- Ankara Büyükşehir'den X-ray ve metal dedektör ile yapılan güvenlik uygulaması hakkında açıklama
- İçişleri Bakanı Soylu: Terör koridoruna müsamaha göstermeyeceğiz
- Terörist Sabri Ok'tan CHP'ye sitem dolu sözler!
- GSS ve SGK prim borçlarında son ödeme tarihi 2 Aralık'a uzatıldı
- HDP'li Rojda Nazlier hakkında flaş iddia: Teröristleri evinde ağırlamış