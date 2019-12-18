FETÖ'nün mahrem yapılanmasında görevli 18 eski Başbakanlık çalışanı gözaltında
Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren kişilere karşı deşifreleri sürüyor. Bu kapsamda belirlediği kripto eski Başbakanlık çalışanı 27 şüpheliden 18'i Ankara'da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda TEM ekiplerince eski Başbakanlık çalışanı 27 kişinin, örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.
Şüphelilerin tamamının kamudan ihraç edilen eski Başbakanlık çalışanları olduğu öğrenildi.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
AA
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