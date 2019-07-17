FETÖ'nün 'kılcal damarları'na gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması soruşturmasında, terör örgütünün “kılcal damarları” diye tabir edilen, örgüt adına çalışan ve deşifre olmamış “mahrem imamlara” yönelik Kayseri merkezli Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Afyonkarahisar ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bölge sorumlusu M.A.Ç. ile 20 zanlının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

KIZILIRMAK'TA KAÇIŞ PROVASI

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 21 zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlıların, yurtdışına kaçarken jandarmaya yakalanmamak için doğa yürüyüşçüsü ve piknikçi sanılmaları amacıyla yanlarında kamp ve mangal malzemeleri taşıdığı, Meriç Nehri üzerinden yurtdışına kaçmayı planlayanların, tecrübe kazanma adına Kızılırmak'ta prova yaptıkları belirlenmişti.