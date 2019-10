FETÖ'nün kara kutusundan şok sözler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ege Bölgesi'nden Sorumlu eski Askeri İmamı Hüseyin Uğurlu Sarıçiçek, FETÖ mensubu ağabey ve ablaların yaptığı izdivaçlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarıçiçek, öncelikle örgüt içerisinde yapılan izdivaçlarda, Fetullah Gülen'in subay, astsubay ve önemli yerlerde yer alan kişilere önem verdiğini, onların evliliklerine tamamen ağabeylerin karıştığını ifade etti.

"Örgütün izdivaçcısı vardı"

FETÖ'nün Ege Bölgesi sorumlularından biri olarak bilinen Sarıçiçek, örgütün İzmir'deki yapılanmasında M.Y isimli bir imamın izdivaç işlerinde önemli rol oynadığını dile getirdi. Sarıçiçek örgütün izdivaçcısı olan M.Y hakkında, “Mesela Ege Bölgesinde bu işi yapan kişi erkeklerde M.Y'dir. Her an cebinde 20-30 tane kadın resmi taşıyan M.Y, bu evlenme işlerini ilgili abla ile birlikte yürütürler. Ayrıca M.Y, cemaat içerisinde ne kadar dul kadın varsa bunlara eş temin etmekle kendisini mükellef sayar. Ancak iş başka yerlere gitmiştir. M.Y. dediğimiz kişi, sanki ortalıkta erkek bitmiş gibi her hafta Turgutlu'ya gidip kadınları toplar, kadınlarla sohbet yapardı. Ondan sonra bu işin ucunu kaçırdı. Hatta örgüt içerisinde bu yüzden ceza aldı. Bir de T.E. ve B.H. ile birlikte topladıkları himmet paralarını çalmıştı. Bu yüzden cezalandırılarak Kenya'ya sürüldü" ifadelerini kullandı.



Kenya'ya sürüldükten kısa bir süre sonra M.Y.'nin tekrar Türkiye'ye döndüğünü belirten Sarıçiçek, M.Y.'nin Ege Bölgesi'nde sorumlu olduğunu söyledi.



"Cemaatte birden fazla kadınla ilişkileri vardı"



M.Y.'nin kadınlarla sarmaş dolaş olduğu görüntülere de şahit olduğunu anlatan Sarıçiçek, “Bizde kadın ve erkeğin sarılması yasaktır. Sen nasıl sarılıyorsun kadına, öpmeler falan. Ya bu nasıl cemaat kardeşim? Yani ne kadar kadın varsa dul, hepsinden sorumlu gibi bir adamdı. Bakın paranın olduğu yerde, çok paranın olduğu yerde fuhuşiyat vardır" dedi.

"Beş kuruşu yoktu karun gibi zengin oldu"



Kuzey Irak imamlığı yapan T.E.'nin de Selçuk imamı olduğu zamanlarda 2-3 bayanla ilişkisi olduğunu öne süren Sarıçiçek, T.E.'nin gariban, beş kuruşu olmayan bir adamken cemaate girmesiyle sayısız daire ve işletme sahibi olarak karun gibi zengin olduğunu ifade etti. M.Y'nin hala ortalıkta gezdiğini belirten Sarıçiçek, "Sürekli paralar toplar, çok çabuk ağlar, gözyaşı ile de para toplayan bir insandı. Kenya'ya giderken sanırsam yarım milyon para toplamıştı. Yani eski para şu günün parası ile 500 milyar, bundan da cemaatin haberi yok” dedi.



“Bir ağabeyin iki kızıyla ilişkisi vardı"



Örgüt içerisindeki abilerin başka cemaat abisinin kızları ile ilişkileri olduğunu dile getiren Sarıçiçek, "Mesela T.E. örgüt içerisindeki bir ağabeyin iki kızıyla birlikteydi. Ya ağabeyin haberi vardı da, kızların birbirlerinden haberi var mıydı? Ya bu kadar sapıkça ilişkiler vardı” dedi.



“Cebinde 20-30 kadının resmini taşıyor”



Örgüt içerisindeki sapıkça hareketlerden de bahseden Hüseyin Uğurlu Sarıçiçek, şahit olduğu bir olayı da şöyle anlattı:



“İşin açığını söyleyeyim ben, bir gün bir balık restoranında M.Y., ben ve bir ağabeyin kızı oturuyorduk. M.Y. bana cüzdanından bir şey çıkarmak isterken, yaklaşık 20-30 tane birlikte fotoğraflar düştü yere. Bu fotoğraflar düşünce, kız da 'bunlar ne' diye sordu. Kız fotoğrafları alıp baktı ve arkasında yok 29 yaşında, yok bir çocuğu yok, yok evlenmiş ayrılmış, hep dul kadınlara ilişkin bilgiler yazıyordu. Kız da 'sen bunlarla mı ilgileniyorsun' diye M.Y. ile orada kavga etti. Buna şahit oldum. Ama bu kadar ileri düzeyde bu işi yaptığını bilmiyordum."



"Subay, yargı kesimi örgütün bulduğuyla evlenmek zorunda"



Sarıçiçek, örgütün orduda bulunan subay, astsubay ve yargı kesimi, ağabeylerin örgütün bulduğu kişilerle evlenmek zorunda olduğunu da ifade etti.



Evliliklerin yüzde 99'unun bu şekilde gerçekleştiğini anlatan Örgütün Ege Bölgesinden Sorumlu eski Askeri İmamı Sarıçiçek, sözlerine şöyle devam etti:



"Mesela bir subay var diyelim. Ona buldukları kişi mütevelli abisinin kızıdır. Herhangi bir kapalı ailenin kızı değil, mutlaka mütevelli abisinin kızını buluyorlar. O yapı birbirine ağ şeklinde girer. Eğer bir yabancıyla evlenirse her geçen gün biz o subayı kaybederiz mantığı vardır. Çünkü yabancı bir kadın, işte 'ne işin var buralarda, şöyledir, böyledir' diye söylenebilir ve o subay örgütten uzaklaşır. Böyle durumlarda çok olmuştur ve biz bunları geri çevirememişizdir. Ama ağabey kanalıyla evlenirse her taraftan sarılıyor. Ee kız da bizden, adamında kafası bizden bu iş böyle ilerlerdi."



Örgütün içerisindeki bağlılığı evlilikle çözdüğünü vurgulayan Sarıçiçek, cemaatin bu tarz izdivaçlarla büyüdüğünü ve bu gerçeğin de 15 Temmuz'da yapılan darbe girişiminde gözler önüne serildiğini söyledi.