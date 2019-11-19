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FETÖ'nün Kamboçya öğretmeni davasında karar FETÖ'nün Kamboçya öğretmeni davasında karar

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19 Kasım 2019 Salı 15:42:49 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 15:43:48

FETÖ'nün Kamboçya öğretmeni davasında karar

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanması kapsamında Kamboçya'yadaki bir okulunda öğretmenlik yaptığı iddiasıyla "Uluslararası casusluk" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından yargılanan Mustafa Tatlıyer 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Tatlıyer getirildi. Sanık Tatlıyer son savunmasında, FETÖ ile hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek "8 aydır tutukluyum. Eşim ev hapsindedir ve iki çocuğum zor durumdadır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tatlıyer'e, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, "Uluslararası casusluk" suçundan ise suçun işlendiği sabit olmadığı gerekçesiyle sanığın beraatine hükmetti. Sanığın aldığı ceza miktarı ve kaçma şüphesi dikkate alınarak tutukluluk halinin de devamına karar verildi. 

İDDİANAME

İddianamede, FETÖ'nün yurtdışı yapılanması kapsamında Asya kıtasının önemli noktalarından bir tanesi olan Kamboçya'da örgüt adına faaliyet gösteren Mustafa Tatlıyer'in, bir itirafçının beyanları doğrultusunda gözaltına alındığı belirtiliyordu. Tatlıyer'in Kamboçya'da örgüte ait Zaman International School'da Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı ve telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandığı ileri sürülüyordu. İddianamede,sanığın "Uluslararası casusluk" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsi isteniyordu. 

(DHA)

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