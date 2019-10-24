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24 Ekim 2019 Perşembe 22:50:31 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 23:23:59

FETÖ'nün sözde Bartın "il imamı" tutuklandı

İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde yakalanan FETÖ'nün sözde Bartın il imamı M.Y. ile eşi H.Y. ve Ulus ilçesinin sözde imamı İ.K. tutuklandı.

 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında yakalanan firari Bartın il imamı, eşi ve Ulus ilçesi imamı olduğu ileri sürülen zanlılar tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturma ve kovuşturmaları kapsamında İstanbul'da tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve Bartın'a getirilen sözde "il imamı" M.Y, eşi H.Y, kızı F.K.Y ile sözde Ulus "ilçe imamı" İ.K. ve eşi R.K. savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Burada ifadeleri alınan M.Y. eşi H.Y. ile İ.K. için tutuklama kararı çıkarken, İ.K'nin eşi R.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, M.Y'nin kızı K.Y.F. ise hakkında açılan davanın görüldüğü Bolu'ya gönderildi.

Daha sonra "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan ve firari olmaları sebebiyle gıyabi yargılanan M.Y. ile İ.K. ve eşi R.K, Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunma yaptı.

Sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı, sözde "il imamı" M.Y'ye, ilin en büyük abisi olduğu, "ByLock" kullandığı, özellikle okul ve yurt müdürleriyle gizlilik içinde toplantılar düzenlediği, sohbet toplantılarında "herkul.org" adlı internet sitesinden çıktı alınarak gündem konularının belirlendiği ve cemaate mensup kişileri işe yerleştirdiği iddiasıyla hakkında dava açıldığını bildirdi.

M.Y, il imamı gibi bir vasfının olmadığını ve bunu iddiayı kabul etmediğini ileri sürerek, "Ben basit bir öğretmenim. FETÖ’yle hiçbir irtibatım yoktur. Ben ByLock kullanmadım. Terör örgütü kurma ve yönetme iddialarını kabul etmiyorum. Ayrıca sulh hakimliğince eşimin tutuklanması da beni rahatsız etti." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, hakkında yakalama emri düzenlenmesine rağmen bugüne kadar firari olması göz önüne alınarak sanık M.Y'nin tutuklanmasına hükmetti.

Savunma yapan, örgütün Ulus ilçe yapılanmasından sorumlu olduğu, "ByLock" kullandığı, evinde örgüte ait dokümanlar bulunduğu, sohbet toplantıları düzenlediği iddia edilen sanık İ.K de "Suçlamayı kabul etmiyorum. Ulus ilçesinde tepe yöneticisi olduğum iddia ediliyor ama 2012'de Bartın'a taşındım. FETÖ’yle hiçbir alakam yok. 'ByLock' kullanmadım." diye konuştu.

Eşi R.K. de örgütle bir bağının olmadığını öne sürdü.

Sanıklar sözde "il imamı" M.Y. ve sözde "ilçe imamı" İ.K'nin tutuklanmasına karar veren mahkeme, R.K'yi adli kontrol şartıyla tahliye etti.

FETÖ/PDY soruşturma ve kovuşturmaları kapsamında firari durumda bulunan şahısların yakalanmalarına yönelik İstanbul'da, "gaybubet evi" olarak tabir edilen ve örgüt üyelerinin saklanmak amacıyla kullandığı tespit edilen 8 farklı adrese operasyon düzenlenmiş, operasyonda, farklı soruşturmalarda aranması olan 5 şüphelinin yakalandığı, yakalananlardan M.Y'nin Bartın il imamı, İ.K'nin ise Ulus ilçe imamı olduğu tespit edilmişti.

DHA

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