FETÖ'nün ilk defa bu sistemi kullandığı ortaya çıktı! Milyonlarca Euro Türkiye'ye getirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü de hemen operasyon düzenledi. Aralarında 6'sı döviz bürosu yöneticisi 79 kişi gözaltına alındı. Zanlıların hawala sistemiyle Avrupa ülkelerinden 13 milyon 744 dolar, 2 milyon euro'yu ve 12 milyon lirayı İstanbul'a getirdikleri belirlendi.

CNN Türk'ün haberine göre, Bu paraların daha sonra anadolu illerindeki FETö'nün gaybubet evlerinde dağıtıldığı tespit edildi.

HAWALA SİSTEMİ NEDİR?

Hawala yasa dışı olarak toplanan paraların başka bir ülkeye illegal yollarla transfer edilmesi anlamına geliyor. Avrupa'daki FETÖ üyeleri paraları çete üyelerine teslim ediyorlar, ardından şifre yöntemiyle paraları teslim alıyorlardı...