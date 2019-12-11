11 Aralık 2019 Çarşamba 13:56:22 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 15:49:34
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon!
İstanbul'da FETÖ'ye ait 33 hücre evine düzenlenen operasyonda aranan 22 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün "Gaybubet" evlerine operasyon düzenlendi. 33 adrese yapılan baskınlarda 22 şahıs gözaltına alınırken, yaklaşık 350 bin TL değerinde dolar, euro, Türk Lirası ve ziynet eşyası ele geçirildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Eski Askeri Yargıtay üyesi Öztoprak'a FETÖ'den 12 yıl hapis cezası
- 85. İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan oldu
- Fransa'da grev 7. gününde
- Türk ve Rus bilim insanlarının 20 yıldır yaptıkları kazı çalışmaları sonrası bulunanlar tarihi değiştirecek
- Ceren Özdemir cinayeti üzerinden birileri Ordu’yu kirli planlarına alet mi etmek istiyor?