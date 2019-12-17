17 Aralık 2019 Salı 09:52:46 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 09:55:08
FETÖ'nün hastanelerdeki yapılanmasına soruşturma
FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı ve hastanelerdeki yapılanmasına yönelik Ankara'daki soruşturmada 5'i aktif görevli 18 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.
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