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02 Ocak 2020 Perşembe 14:18:41 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 14:27:28

FETÖ'nün gerçek yüzü: Bayılma numarası yap Harun!

Arnavutluk'ta yakalanan firari FETÖ'cü Harun Çelik'in iade anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, diğer FETÖ'cülerin arkadaşlarını 'bayılma numarası' ile kurtarmaya çalıştıkları görülüyor.

Türkiye terörle mücadelede özellikle son yıllarda kritik adımlar atıyor. FETÖ'cü hainlerle dünyanın dört bir yanında yapılan mücadele de bunlardan biri.

Son olarak Arnavutluk'tan Türkiye'ye gönderilen firari FETÖ'cü Harun Çelik'in iade edilme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

"HARUN BAYIL, BAYILMA NUMARASI YAP"

 Görüntülerde FETÖ'cü hainlerin iade edilmek üzere olan Harun Çelik'e "Harun bayıl, bayılma numarası yap" şeklinde taktik verdiği ve bu şekilde iadeden kurtarmaya çalıştıkları görüldü.

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