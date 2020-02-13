GATA'daki FETÖ yapılanması: 10 şüpheli tutuklandı

FETÖ operasyonlarında, 309 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 173 şüpheli yakalanmıştı. Ardından TÜBİTAK ve GATA’ya yönelik operasyonda da 39 şüpheli gözaltına alınmıştı. Alınan son dakika bilgisine göre ise FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), GATA Sağlık Bilimleri Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında profesörlerin de bulunduğu 32 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.

4 Şubat'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 17'si görevde bulunan aralarında profesör ve doçentlerin de yer aldığı 32 şüpheliyi gözaltına almak için 7 ilde operasyon düzenlenmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

AA