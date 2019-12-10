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10 Aralık 2019 Salı 14:15:29 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 14:38:38

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında eski milli futbolcular için istenen ceza belli oldu

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı. Zafer Biryol için 7,5 yıldan 15 yıla kadar, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç için de 5 yıldan 11 yıl'a kadar hapis talep edildi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanması davası kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak"la suçlanan eski futbolcu sanıklara Zafer biryol ve Ersin Güreler'in 15'er yıla kadar, etkin pişmanlıktan yararlanan Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın 11'er yıl ikişer aya kadar hapsi istendi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ömer Çatkıç ile diğer sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, celse arası verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

Mütalaaya karşı söz alan sanık ve avukatlar, beyanda bulunmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlara mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Mütalaadan
Davanın esasına ilişkin sunulan mütalaada, sanıklar Zafer Biryol ve Ersin Güreler'in, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçunu işlediği belirtildi. Bu sanıkların 7,5'ar yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın da ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçunu işledikleri, ancak etkin pişmanlık kapsamında vermiş oldukları samimi bilgilerin örgüt içerisindeki konumu ile uyumlu, örgütün faaliyetleri hakkında aydınlatıcı ve faydalı bilgiler olduğu belirtildi. Bu durumun dikkate alınması gerektiğinin vurgulandığı mütalaada verilmesi istenen cezada etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edilerek, bu sanıkların 5'er yıldan 11'er yıl ikişer aya kadar hapis cezasına çarptırılması öngörüldü.

Mütalaada, sanık eski antrenör İsmail Şengül'ün ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçunu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek beraati yönünde karar verilmesi istendi.

(AA)

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