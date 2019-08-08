FETÖ'nün emniyet mahrem imamı Fatih Korkmaz'a 7 yıl 6 ay hapis
FETÖ'nün emniyet mahrem imamlarından olan Fatih Korkmaz 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Korkmaz ve avukatı katıldı.
Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi. Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Korkmaz, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.
Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Korkmaz, aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.
Suçsuz olduğunu belirten Korkmaz, beraatini talep etti.
Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Yayla, heyetin kararını açıkladı. Buna göre, sanık Korkmaz'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Hükümle birlikte Korkmaz'ın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.
(AA)
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