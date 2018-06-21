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21 Haziran 2018 Perşembe 11:20:57 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 10:35:50

FETÖ'nün darbe girişiminde Jandarma cephaneliğinin yağmalanma görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ'nün darbe girişiminde Jandarma cephaneliğinin kapısını kıran darbecilerin silah ve mühimmat yağmaladıkları anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında cuntanın komuta merkezlerinden biri olan Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda, darbecilerin cephaneliğin kapısını kırarak sivillere ve polise karşı kullanılmak üzere silah ve mühimmat dağıttıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

FETÖ'nün darbe girişiminde, Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin davanın görüldüğü Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen görüntü analiz raporu ve ekindeki görüntüler, darbecilerin karargahtaki cunta faaliyetinin detaylarını bir kez daha gözler önüne serdi.

AA muhabirinin ulaştığı görüntüler, mahkeme huzurundaki savunmalarında silah kullanmadıklarını ve polisle çatışmaya girmediklerini iddia eden sanıkları yalanlıyor.
Kamera kayıtlarının da yer aldığı bilirkişi raporuna göre, Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe faaliyeti, karargahta görevli olmadıkları halde çok sayıda sivil giyimli askerin buraya gelmesiyle başladı.

Ağırlıklı kısmı istihbaratçı olan askerleri nizamiye kapısında karşılayan sanık eski yarbay Özkan Yılmaz, elindeki isim listesine göre sanıklara görev dağılımı yaptı, ismi listede olmayanlar ise karargaha alınmadı.

Darbe girişiminin ilk saatlerinde bir grup darbeci, karargah cephaneliğinin bulunduğu B1 katında telaşlı bir şekilde cephanelik kapısının anahtarını aradı. Bu sırada Akyurt İlçe Jandarma Komutanlığında görevli olmasına rağmen darbe faaliyeti kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına geldiği tespit edilen sanık Haydar Aksoy, bir erden kendisini cephaneliğe götürmesini istedi. 

B1 Komuta Garaj giriş tarafındaki silah ve mühimmat depolarının olduğu yere gelen Aksoy'un çekiçle kapı kilidini kırmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 
Çekicin sapının çıkması üzerine kapı kilidini kırmak için yangın tüpünü kullanan Aksoy, mühimmatın bulunduğu yerin kapısını kırdıktan sonra G3 ve MP5 tüfekleri ile tabancaların bulunduğu diğer kapıya yöneldi. 

Buradaki ön demir kapının kilidini parçalayan Aksoy, ahşap olan ikinci kapıyı tekmeleyerek kırdı ve darbeci askerlere silahları dağıttı. 

Silah ve mühimmat alan darbe sanıkları da önceden belirlenen görev yerlerine gitti. 

İlerleyen saatlerde silahlığın tamamen boşaltıldığı da güvenlik kamera görüntüleriyle ortaya çıktı. 

Buradan alınan silah ve mühimmatın, darbecileri protesto eden siviller ile darbe girişimini bastırmak için Jandarma Genel Komutanlığına operasyon yapan Polis Özel Harekat timine karşı kullanıldığı bilirkişi raporunda yer aldı.

Ufak bir zorlamayla kapıyı açmış

Cephanelik kapılarını kıran darbe sanığı Haydar Aksoy, 11 Aralık 2017'de mahkeme huzurunda yaptığı savunmada, "Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki silahlığın kapı kilidi çekiçle zedelenmişti. Ben de ufak bir zorlamayla kapıyı açtım." iddiasında bulunmuştu.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal'ın, "Akyurt'ta görevlisin ama il jandarmaya gidiyorsun, oradan da görev yerin olmayan Jandarma Genel Komutanlığına girip silahlık deposunun kapısını kırıyorsun. Bunun için kimden emir aldın?" sorusu üzerine Aksoy, kimseden emir almadığını, silahlık kapısının kilidini kendi inisiyatifiyle kırdığını öne sürmüştü.

AA

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