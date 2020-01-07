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07 Ocak 2020 Salı 07:44:38 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 07:53:22

FETÖ'nün cezaevleri için kurduğu sistem! Zaafa göre ikna seansı: Rüyacılar, İknacılar...

FETÖ, tutuklanan örgüt mensupları için "cezaevi yapılanması" oluşturmuş. Amaç ise örgütü diri tutmak, çözülmelerin önüne geçmek. Yapılanmada, iknacı, nizamiye görevlisi, rüyacı ve avukat bulunuyor. Buna göre, "iknacılar", cezaevine yeni gelenlere zaafına göre ikna seansları düzenliyor.

mniyet Genel Müdürlüğü (EGM), şüpheli, tanık/müşteki ve itirafçıların ifadelerinden yola çıkarak FETÖ/PDY mensuplarının kullandığı şifreli dili çözdü ve bu çalışmayı "FETÖ/PDY Sözlüğü" adıyla kitaplaştırdı. Kitapta, FETÖ’nün gizli anlamlar yüklediği bin 94 kelime ile anlamlarına yer verildi.

ÖRGÜTÜ "DİRİ" TUTMA YAPILANMASI

FETÖ’nün cezaevi yapılanmasının anlatıldığı kısım ise dikkat çekti. Örgütün, 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından cezaevi faaliyetlerini yürütmek üzere cezaevlerinde kalan örgüt mensupları ve ailelerini içine alan bir yapılanma oluşturmaya çalıştığı belirtildi. "Cezaevlerinde Kalan Örgüt Mensuplarından Oluşan Cezaevi Yapılanması" isimli birimde, imam, hukukçu, iknacı, mağdur mesulü, nizamiye görevlisi, paracı, rüyacı ve avukat bulunduğu aktarıldı. Söz konusu yapılanmayla asıl amacın ise "örgütün diri tutulması" olduğu anlaşılıyor.

SAVUNMALARI "HUKUKÇULAR"DAN

Kitapta, cezaevi yapılanmasında görevlendirilen örgüt mensuplarının görevleri de ayrıntılı olarak anlatıldı. İşte o örgüt mensuplarının görevleri:

İmamlar: Cezaevlerinde bulunanlar arasından görevlendirilirler.

Hukukçular: "Cezaevinde bulunan hakim-savcı ve avukatlardan oluşmaktadır. Görevleri, davaların AİHM’den döneceğini, itirafçı olup suçu kabul edenlerin tazminat alamayacaklarını söyleyerek örgüt mensuplarını kandırmak."

ZAAFINA GÖRE HAREKET ETMİŞ

İknacılar: Cezaevine yeni gelenleri örgüte bağlı tutmak için önce onların zaaflarını tespit etmek ve makam merakı olanlara, çıkınca daha büyük makamlara geleceklerini söylemek, dini yönden zaafı olanı da cennetle mükafatlandırılacaklarına inandırmak, paraya zaafı olanları da çıkınca yüklü miktarda tazminat alarak zengin olacaklarına inandırarak itirafçılığı önlemek ve örgütü diri tutmaya çalışmakla görevli örgüt mensuplarıdırlar.

Mağdur Mesulü: Cezaevlerinde yatan örgüt mensupları ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak, cezaevlerinde yatanların yakınlarını misafir etmek ya da ziyaret etmek, kalacak yer bulmak, sosyal medyada grup oluşturup (WhatsApp grubu vb.) gelişmeleri ve haberleri paylaşmak, hakkında adli işlem yapılan örgüt mensuplarından tahliye olanların isimlerini veya itirafçı olanların isimleri birbirlerine bildirmek, cezaevleri ile ilgili ihtiyaç duyulan faaliyetleri yürütmekle görevlidirler.

İHTİYACA GÖRE RÜYA

Rüyacılar: FETÖ, ihtiyaca uygun rüya tasarlamak, örgüt mensuplarının gördüğü rüyaları yorumlamak ve örgütsel mesaj haline getirip yaymak için "Rüya Sorumluları" adı altında ayrı bir birim oluşturdu. Örgüt cezaevlerinde de rüyacılarını görevlendirdi. Cezaevlerindeki rüyacılar, örgüt mensuplarını diri tutmak, itirafçılığı önlemek, dağılmaların önüne geçebilmek için rüyasında peygamber ve evliya gördüğünü, peygamberin bunlara "Sabırlı olun hepinizi kurtaracağım, hepiniz cennete gideceksiniz, günahlarınız af oluyor, aileniz de cennete gidecek" diye aber getirdiğini söyleme gibi faaliyetler yürüten örgüt mensuplarıdır.

Avukatlar: Haber götürüp getirmek, hukuki ve psikolojik destek sağlamak, örgüt mensuplarını tazminat alacaklarına, işlerine geri döneceklerine inandırmak, cezaevleri arasında da haberleşmeyi sağlamaktadırlar.

Görevi aileleri kışkırtmak

Nizamiye Görevlileri: Ziyaret günlerinde cezaevi nizamiyesine gelip orada örgüt mensubu yakını aileleri kışkırtmaya çalışıyorlar.

Paracılar: Cezaevlerinde yatanların aileleri için para temin etmek, cezaevinde parası olmayanlara da yardımcı olmak ve onlar için de harcama yapmakla görevli örgüt mensuplarıdır.

(Yeni ŞAfak)

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