13 Aralık 2019 Cuma 09:44:31 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 10:11:35
FETÖ'nün cezaevi ve adliye yapılanmasına 32 ilde operasyon gerçekleştirildi
FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda, 44 şüpheli gözaltına alındı.
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