24 Ocak 2020 Cuma 11:47:35 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 14:57:01
FETÖ'nün askeri yargı yapılanma davasında 2 kişiye müebbet hapis!
FETÖ'den yargılanan eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
FETÖ'nün askeri yargı davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa müebbet, 13 sanığa da "FETÖ üyeliğinden" süreli hapis cezası verildi. FETÖ'nün askeri yargı davasında eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- ABD şemsiyesi altında bulunan FETÖ'cü Emre Uslu'dan Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi
- Almanya eski Cumhurbaşkanı Gauck: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var
- 1 TL karşılığında aldığı şişeleri 50 Euro'ya satıyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'in görüşmesi başladı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AP'nin yeni döneminde ülkemize karşı tarafsız ve objektif bir tutum sergilemesini bekliyoruz