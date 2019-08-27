FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 15 ilde 23 askere gözaltı kararı
FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 15 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 23 asker hakkında yakalama kararı verildi
Gaziantep merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyonda görevdeki 23 asker hakkında yakalama kararı verildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik mahrem imamlarca ankesör/sabit hattan arandığı belirlenen halen görevde olan 2 yüzbaşı, 20 astsubay ve 1 uzman çavuş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerinin, Gaziantep, İzmir, Ankara, Giresun, Kahramanmaraş, Hatay, Mardin, Kilis, Şırnak, Erzurum, Adana, Ağrı, Hakkari, Kocaeli ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
(AA)
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